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聯合報黑白集／借韓國瑜酒，壯蔡英文膽

2019-02-20 00:52聯合報 聯合報黑白集

高雄市長韓國瑜（左）夜宿漁村，受訪時聲音明顯沙啞，說話很小聲。 記者徐白櫻／攝影
高雄市長韓國瑜（左）夜宿漁村，受訪時聲音明顯沙啞，說話很小聲。 記者徐白櫻／攝影
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韓國瑜夜裡酒吧開直播，質問蘇貞昌要高雄前瞻計畫改寫，是什麼意思？總統府發言人黃重諺罵韓國瑜是「喝醉的土包子」，韓國瑜大笑回應：「狗嘴吐不了象牙」。

韓國瑜親自體驗網友製作的高雄特色跑BAR路線，第一關以余光中《讓春天從高雄出發》為主題，學習以在地農產品製作經典調酒。韓國瑜上任後，人潮湧入高雄，但提供多元多彩的夜生活文化選擇，正是邁向國際觀光大城的必備條件。整場直播，韓國瑜只象徵性品啜，卻暢談吸引世界更多人進來。

但府院合力剿韓，把焦點轉移到喝酒上，撩撥民眾對酒醉鬧事的反感。蘇貞昌批韓「酒喝多了」；總統府發言人，一個說「酒後直播一定不是好點子」，另一個嘲諷「喝醉的土包子」。

蔡英文讚台灣「有品質的民主」，要「確保台灣民主的格調」；她的發言人就罵直轄市長「土包子」，來證明台灣民主的品質和格調。

韓國瑜說「全台灣都欠高雄人」，其實在地執政卅年的民進黨欠最多。去年高雄市民乘著韓流算了這筆帳，總統府就鄙夷說，高雄人選出一個喝醉的土包子市長。這種權力的傲慢，只有段宜康曾說的「沒有辦法假裝不鄙視那些選民」，差可比擬。

拚不過聲量，只好借韓國瑜的酒，壯蔡英文的膽；但韓國瑜酒才沾脣，他們已醉得胡言亂語又鬧事，踐踏調酒冠軍們的努力，還腳踹曾酒駕被逮的政院發言人Kolas Yotaka。

阿北柯文哲勉勵韓國瑜的話說得真切：加油，要挺住！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

韓國瑜蔡英文蘇貞昌黃重諺韓流
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