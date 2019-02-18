聯合報黑白集／中華民國成了過去式？

2019-02-18 23:57 聯合報 聯合報黑白集



蔡英文總統每談到中華民國，常以「台灣」取代。 圖／取自臉書「蔡英文 Tsai Ing-wen」 分享 facebook

蔡英文答覆「要把國家帶去哪裡」的問題，說相較於「過去的中華民國」，她更在意的是「中華民國台灣的現在與未來」。人們赫然發現，這位依憲法選出的總統，已經把中華民國當成「過去式」。

蔡總統對「中華民國」的態度，一直極為曖昧。她在李登輝時代參與起草「兩國論」，把中華民國領土主權範圍限縮為台澎金馬；雖爭議不小，倒未否定中華民國。二○一○年她公開宣稱中華民國是「流亡政府」，算是結結實實捅了中華民國一刀。

二○一六年總統選戰，蔡英文宣稱兩岸要「維持現狀」。依法理，憲法上的現狀當然是「中華民國」。但蔡總統每談到中華民國，始終心不甘、情不願，忽而「這個國家」，忽而「中華民國台灣」，更常見的是讓中華民國直接消失，以「台灣」取代。

過去即使再不甘願，蔡英文也只是「忽略」而不敢「否定」中華民國；但這次的「過去的中華民國」論，形同宣告中華民國已成「歷史」，連「流亡政府」都不如。蔡總統的新說法，顯然是為了明年選舉向深綠獨派靠攏，但此一論述卻忘了自己「余必遵守憲法」的就職誓詞，也把「維持現狀」承諾拋在腦後了。

「中華民國過去式論」提倡最力的是中共，蔡總統卻幫忙推了一把。對岸史觀，中華民國建立於一九一二年，亡於一九四九年。民進黨喜歡把與對岸主張相同的人扣上紅帽子，如今這頂帽子，蔡總統得自己戴了。