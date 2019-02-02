聯合報社論╱天空正在變黑，台灣如何因應變局

2019-02-02 23:59 聯合報 聯合報社論



經濟部推動的《產業創新條例》修正草案最近預告期滿，即將進入跨部會協商。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部推動的《產業創新條例》修正草案最近預告期滿，即將進入跨部會協商。《產創條例》這次修法有三大主軸：延長租稅優惠、加碼租稅減免、及新增租稅抵減項目。表面上，是要減稅拚經濟；實際上，卻淪為幫企業與富人減稅，破壞財政健全。正當全球經濟進入逆風期，政府不可浮濫挖財政的牆腳，以免國家無力因應來勢洶洶的經濟變局。

美中貿易戰去年開打，纏鬥至今，對全球經濟的衝擊陸續浮現，國際主要研究機構最近紛紛下修今年經濟成長預測。其中，中國大陸去年經濟成長僅六．六％，創廿八年新低，今年恐持續下滑。而大陸市場占台灣出口比重高達四成，我國勢必受到牽連。去年十二月我外銷訂單衰退十．五％，創卅二個月最大跌幅；景氣燈號更亮出卅三個月來首顆代表「低迷」的藍燈，相關領先指標連七個月下滑，在在顯示今年經濟不容樂觀。

面對經濟前景的不確定性，政府正規畫刺激消費方案，希望驅動內需彌補出口動能的不足。此外，並利用美中貿易戰促使台商分散布局的機會，推動「歡迎台商回台投資行動方案」，透過解決「五缺」、鬆綁法規等措施，帶動國內投資。這次《產創條例》修法，就是因應經濟變局的產物之一。

政府透過政策維持國內經濟動能是應盡之責，但也必須慎選工具，避免有人「趁火打劫」，務求減稅措施用在刀口上。原因是，減稅措施一向易放難收，蔡政府執政兩年多來，包括電動車免貨物稅、當沖交易證交稅減半、股價類期交稅減半等措施從未間斷，有的屆期不落日，有的甚至常態化，再也收不回來。這次《產創條例》修法，將原訂今年底屆滿的四項租稅優惠延長十年，再度印證「減稅容易、加稅難」的道理。

此外，新版《產創條例》更加碼租稅優惠，包括調高企業投資抵減營所稅，及新增人才培育營所稅，皆引發非議。財政部長蘇建榮也罕見喊話，希望租稅優惠適用範圍維持現有規模，不要再擴大。經濟部主張加碼減稅的理由是，去年上路的股利稅改將營所稅率從十七％調高至廿％，恐衝擊企業投入研發的意願。但經濟部卻避談去年調降個人綜所稅最高稅率至四十％、未分配盈餘加徵營所稅率減半，和實施股利所得單一稅率分開計稅，這些均大幅減低企業主的稅負。經濟部幫產業界爭取權益是其本務，但選擇性的政策論述，恐難禁得起檢驗。

如果說稅收成長是經濟成長的果實，台灣長期以來面臨的最大不公，就是多數受薪階級分享不到經濟成長的好處。薪資族該繳的稅一毛也省不了，多數減稅利益卻往往集中在富人與企業，讓貧富差距日益擴大。財政部最近比較全球廿個主要國家二○一七年與一九九○年的租稅負擔率，其中以台灣減少七個百分點最多。其原因，就是政府為了鼓勵企業投資不斷減稅，稅基流失，造成稅收成長落後於經濟成長。

政府為鼓勵台商資金回流，研議給予租稅優惠。問題是，國內並不缺資金，此舉除了變相懲罰本地台商，更可能造成台幣匯率波動，尤其在全球反避稅、防洗錢的浪潮下，我國並未簽署被稱為「全球版肥咖條款」的《共同申報準則》（ＣＲＳ），使台灣成了台商藏錢的避稅天堂。如今政府還要幫他們減稅，這到底在想什麼？

世界銀行月初才以「天空正在變黑」為題，警告今、明兩年全球經濟成長將減緩。沒有穩健的財政，政府將難以面對經濟動盪，若走上舉債一途，只會擴大代際不公，這是政府必須嚴守財政紀律的原因。未來立法院審議此法，務必慎防執政黨政策買票，並應增訂追蹤條款，滾動式檢討減稅條款，不要再讓便宜富人的租稅優惠永不落日了！