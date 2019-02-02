聯合報黑白集／向人民宣戰嗎？

2019-02-02 00:19 聯合報 聯合報黑白集



儘管去年選舉通過以核養綠和反空汙公投，但經濟部仍宣布核電不延役不重啟、火力發電年減百分之一僅實施兩年。圖為核一廠。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

看到沒有，這就是民進黨式的民主！選舉輸了，結果是「敗者升官」；公投輸了，結果是民意被狠踹一腳，丟進垃圾堆。這種態度，簡單說，就是向民意宣戰了。

去年選舉一舉通過了「以核養綠」、「反空汙」、「反深澳」等三項能源公投，對蔡英文的能源政策投下最高不信任票。這三項公投加起來有兩千一百萬票的民意，但蔡政府的回應卻是「一概不予理會」，不調整能源配比，也沒有減碳計畫。然後，剩下的缺電及漲價問題，統統回歸給百姓。

那麼，公投難道是投假的嗎？當初提案人辛辛苦苦連署宣傳，與中選會的官僚奮戰纏鬥，民眾不辭辛勞地排隊苦候投下一票，目的就是要給愚頑的主政者一個當頭棒喝。誰料，到頭來被當頭敲了一棒的，卻是老百姓。蔡政府用的是「相應不理」這招，也把自己高唱過的「公投就是民意的最高展現」的名言丟進糞坑。

自稱「最會溝通」的政府，把它的膝蓋留給了風電外商，向他們完全稱臣。對於台灣民眾，它拉長老臉，正眼都不瞧一眼，繼續走它的能源神話之路。對蔡英文而言，如果明年可能要下台，今年幹嘛還費事去修改能源政策？萬一能拗到明年繼續執政，那可就飽賺一票，誰想被公投民意綁住？

歡迎來到民進黨的動物農莊！在這裡，老大哥說了算，公投只是供賤民窮忙的娛樂，毋須認真。在沈榮津吐出一連串「不可行」時，他代言的是蔡英文的不屑。