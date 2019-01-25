經濟日報社論／美中新世紀冷戰 開打

2019-01-25 02:14 經濟日報 經濟日報社論



正當各方關注已開打一年的美中貿易戰、科技戰是否會進一步演變成新冷戰之際，如果仔細與大範圍的觀察，其實美中兩強之間的新世紀大冷戰已悄然揭開了序幕。

有必要先了解一下何謂冷戰。世人所認知的冷戰，是上世紀兩次世界大戰1945年結束之後，美、蘇兩強各自領導兩個陣營的長期對抗。對抗具體體現在：兩種政經體制與意識形態的鬥爭；軍事的對峙與相互威脅；經貿與科技的不相往來與相互封鎖。這場耗時近半個世紀、覆蓋全球的冷戰，最終以蘇聯解體及共產陣營的潰散在1991年落下帷幕。

對照上世紀的冷戰，21世紀的中、美兩強在不同領域展開競爭與對峙的形勢，輪廓也已悄然浮現。就先從5G談起。現在大家都知道5G影響深遠，4G影響的是每個人的生活，5G影響的是整個社會、經濟、政治的運作，也因此，「得5G者得天下」，已成為新世紀的兵家必爭之地。鑒於中國華為在5G上的強大競爭潛力，目前正在全球攻城掠地，迄今已取得27個商用合約，美國則卯盡全力，從以美國為核心的「五眼聯盟」開始，延伸到西方陣營對華為全力封殺。此一趨勢發展下去，完全有可能在全球範圍內出現兩大5G體系，展開競爭與鬥爭。

在5G之後，對一般人還比較陌生的「數碼冷戰」幾乎也已同時展開。5G技術只是未來數碼世界聯結「數碼數據平台」與「流動設備」（如智慧手機和無人機、無人車）之間的數據處理與輸送網絡技術。5G的作用，必須得到「數碼數據平台」的穩定運作才能發揮。長期以來，全球的數碼數據平台依賴的都是由美國控制的IPv4和IPv6「母根伺服器（root name server）」所建構的單一互聯網，換言之，全球都生活在同一個數碼網絡世界內。

有鑒於IPv4的枯竭問題，中國正一方面加快IPv6互聯網技術的發展，增加IPv6用戶的數量，期2025年時，中國能成為IPv6的最大用戶，另方面，則跳出美國的網絡主權，中國已自行發展和使用一個以IPv9為核心的中國主權數據平台，建構另一個數碼網絡世界。IPv9母根伺服器已於2018年8月成功研發與試用，換言之，中國已掌控了美國之外的數碼數據平台技術，為願意使用中國先進5G技術的國家提供高品質的服務。可以預見，中國的IPv9結合5G將大面積地覆蓋亞、非、拉美三大洲與俄羅斯等一帶一路沿線國家，發展出一個收費更便宜、數據傳輸速度更快和容量更龐大的互聯網世界。兩個體系互不相容，彼此競爭或鬥爭，當然也符合冷戰的性質。

與此同時，在地緣戰略上，中國主導的一帶一路與亞投行，不但要突破美國針對中國進行的地緣包圍，甚至還有倒過來對美國進行「反包圍」的傾向；以及美國部署重兵於西太平洋的「介入」作為，及中國在第一島鏈強化「反介入」的針對性行動，何嘗不處處瀰漫著冷戰氛圍。所有這一切長久以來隱而未顯的冷戰現象，如今都隨著兩個數碼網絡世界的即將浮現而更為凸顯。

上世紀美、蘇兩大陣營的冷戰，美勝蘇敗，主要取決於在體制上美強於蘇，在規模上美大於蘇，在地緣上美優於蘇。新世紀的中美之爭，為期多久尚難逆料，勝負如何，目前看來，除體制互見優劣外，或將取決於：一、貨幣霸權，美強於中，但中將逐漸強化挑戰能力；二、科技領域，中方從落後到急起直追到目前已在不少領域出現並跑，潛力很大。在關鍵項目如5G、AI、大數據、量子科技各方面，中方有規模和密度上的優勢；三、軍事領域，全球範圍美遠超中，但關鍵處如西太平洋，雙方漸已平分秋色；四、地緣戰略上，視一帶一路及台灣問題誰將勝出而定。

全球格局，從兩個世界短暫地進入到一個世界，似乎又將回過頭來朝兩個世界方向發展。