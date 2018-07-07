經濟日報社論／核四走入歷史 台灣經濟何去何從？

2018-07-07 00:48 經濟日報 經濟日報社論



台電已經把核四廠第一批燃料棒搬上船，計劃運到美國，預計核四總計1,744束燃料棒將在2020年底前逐步運送出國。 記者賴郁薇／攝影 分享 facebook

台電已經把核四廠第一批燃料棒搬上船，計劃運到美國，預計核四總計1,744束燃料棒將在2020年底前逐步運送出國。同時，經濟部計劃把核四改成綜合性的發電廠，改以其他的方式來發電，這代表爭議多年的核四將會正式走入歷史。

核四從李登輝總統時代拍板定案，1999年開始興建，其間雖然經過陳水扁總統時代的短暫中止興建，但在國民黨占多數的立法院通過，重新啟動興建，在2015年完成興建，但在國內反對聲浪高漲下，當時行政院長江宜樺宣布核四廠無限期封存，未來是否要啟用，必須經過公投來決定。為因應國內的用電需求，而且台灣又是一個獨立電網，萬一缺電不可能有其他地方提供緊急用電，因此當時決定封存而不是廢除的最主要原因，就是希望仍然給台灣人民保留一個選擇的機會。

在民進黨執政的兩年內，由於廢核的速度太快，包括把核一廠和核二廠兩組在歲修中的機組都中止使用，結果立即造成供電吃緊，備載容量低於5%，導致去年815全台大停電，就是一個很大的警訊。為了因應不斷吃緊的供電問題，台電採取輪流降載的方式來因應，結果一方面可能造成用戶用電設備受損，各地也經常出現停電的情形。在用電捉襟見肘的情況下，經濟部終於在6月重新啟動核二廠2號機的運轉，讓供電情況獲得舒緩。這些都再再證明台灣短期內無法實現廢核的可能。

另一方面，政府為了因應核電的不足，大力的使用火力發電替代，包括台中火力電廠全力發電，同時計劃興建深澳電廠。其中台中火力電廠不但成為全球最大的火力發電廠，也對中部地區造成嚴重的空氣汙染。再加上這兩年來停電與跳電的情況一再發生，國人質疑民進黨政府「2025非核家園」政策的比例愈來愈高，部分民調顯示國人支持核四的比例也愈來愈高。

從民主國家的層面來看，當國人反對廢核比例逐漸增高時，執政黨就應該仔細考量是否要繼續推動非核家園的政策，甚至應該要舉行公投來確定廢核等相關政策。而年底即將舉行九合一選舉，有許多公投議題也正在推動，其中就有一些關於廢核的相關議題，執政黨應該就核四是否啟動，或是「2025非核家園」等政策，進行一個全國性的公投，讓國人做出最後的決定，而不是在不考慮民意的情況下，就立即把燃料棒送出國，造成核四立即面臨廢除的命運。這種完全不顧最新民意的決定，是反民主的作法，讓人難以接受。

我們要再次強調，由於民進黨政府快速廢核，已經造成許許多多的成本，包括廢核四與高價購買綠電的龐大支出，都是直接的經濟成本。另外，由於必須使用大量的火力發電來取代，造成嚴重的空汙影響國人健康，這是非經濟成本。再者，由於國內外企業對於未來供電的疑慮，導致最近國內投資不振和外人來台投資停滯，衝擊未來經濟發展，這些都是台灣可能因此而失去的機會成本。

此外，瑞士洛桑管理學院今年公布的國家競爭力排名，台灣排名下滑，跌到中國大陸後面，其中一項指標就是台灣基礎建設不足，指的就是未來在供電方面會出現嚴重問題。同時，美國商會在今年年度白皮書中也明確指出，台灣在2025年之後應該要保留核能發電的機會，而不應該完全廢除核電。也就是說，美國商會並不支持「2025非核家園」的政策，理由很簡單，因為那是很難達到的目標。

最後，我們再次呼籲政府，核四廢除與否是一個重大的經濟政策，決策部門不應該有任何的意識型態。最好的方式就是把核四的問題在年底選舉時進行全民公投，讓全國人民對於核四的未來做出最後的決定，這才是一個民主國家所應該有的典範。