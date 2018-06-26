經濟日報社論／抑制油價 三巨頭定調

2018-06-26 01:29 經濟日報 經濟日報社論



油國組織與夥伴國（OPEC+）部長會議上周末在一團混亂中結束，會後公報內容語焉不詳，增產多少會員國各說各話，打的根本是一場迷糊仗，國際油價也先漲後回。但深入觀察，不難發現美、俄、沙三大石油強權目前都不願見到油價大漲，預料今年內油價將是「上有鍋蓋、下有鐵板」的區間走勢。

OPEC在會後公報中，唯一提到產量的內容是「2018年5月減產遵守率達到152%，因此會議決定從7月1日起將全力使OPEC的遵守率降到100%」。雖未提到「增產」二字，但這項主張卻成為「增加產量」的依據；雖也未提到數字，但每天100萬桶已是「名義上」的共識。

問題在於這100萬桶是否照比率分配給各國？有能力增產的國家可否彌補其他國家產量缺口？相關細節都隻字未提，任由各國自行解釋。國際協議通常是「魔鬼存在細節中」，但沒有細節的協議更是群魔亂舞。

既然公報內容空洞，各國便自行解釋。伊朗、委內瑞拉等無力增產的國家，主張任何會員國不能代替其他國家增產的市占率，於是市場估計每天供給量只會增加70萬桶，低於預估，因而使22日國際油價因為「增產量不及預期」而大漲。

沙烏地阿拉伯見到油價不跌反漲，能源部長法利赫立即強調增產量「總共是100萬桶」，有閒置產能的國家可以多增產，單單是沙國就將增產25-40萬桶；俄羅斯能源部長洛瓦克也表示，「實際增產量將非常接近100萬桶」，大公國、奈及利亞也提出類似保證，強調市場需要多少就供給多少。沙、俄等國這一表態，25日油價又告回跌。

其實OPEC+這次能夠增產抑價，深受俄羅斯總統普亭、沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼及美國總統川普這三位政治強人的影響。由於美國即將在11月舉行國會期中選舉，川普在政治上絕不願看到國內汽油每加侖衝到3美元，因此他4月時就推文表示油價被「人為地大幅拉高」，這只是初步警告。現在OPEC+雖同意增產，但如果油價走勢不能讓川普滿意，他還可以威脅美國將動用戰略庫存，這也不是川普首創的先例。

沙國王儲賓沙爾曼必須顧到川普的意向。美國退出與伊朗簽訂的「核子協定」，使沙國大受鼓舞，自當對川普投桃報李，而且對中國、印度等亞洲大客戶的意向也不能置之不理，因此必須設法將短期油價封頂。從沙國對油價變動的反應，顯然不希望未來幾個月內油價超過每桶75美元；摩根大通估計，沙國最理想的油價目標是略低於每桶70美元。

俄羅斯比沙國更傾向增產，因為俄羅斯各大石油公司之前已經為提高石油產量投入鉅資；普亭之前也曾表示，每桶60美元是公平的價格，因為他與川普一樣關切國內汽油價格上漲引起的民怨。

沙、俄兩國一天的總產量達到2,100萬桶，接近OPEC+的半數，而且都還有增產能力。沙國得到俄羅斯背書，能輕易壓倒伊朗與委內瑞拉反對增產的聲音。

俄羅斯也希望透過與沙國的石油合作，對中東事務擁有更大影響力。已經有報導指出沙、俄正考慮組成「超級OPEC」，邀請24個夥伴國一齊加入；不僅現在聯手增產，長期間更將使俄羅斯成為掌控全球原油供給的要角。

既然川普、普亭與賓沙爾曼「三巨頭」都反對油價過高，主張擴大增產，預料短期內油價已不易再衝高。但油價大跌也很難，因為全球經濟成長仍使石油需求穩健增加，石油投資與閒置產能不足也使供給難以激增；夏天既是需求旺季，也是墨西哥灣的颶風季節，都對短期油價提供支撐。中東地緣衝突，委內瑞拉政經瀕臨崩潰，利比亞政局動盪，奈及利亞產油區種族衝突，及巴西與墨西哥的總統選舉，都是影響石油供給的「外卡」。因此展望今年內國際油價，80美元雖是明顯的壓力區，但70美元的支撐力道也絕不容輕忽。