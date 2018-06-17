經濟日報社論／美中貿易戰真槍實彈 留意三衝擊

2018-06-17 00:48 經濟日報 經濟日報社論



美國昨天正式公布針對中國大陸的301關稅制裁清單，北京也即刻反擊，誓言報復。雖然川普總統日前已經透露301關稅將會啟動的發展，但公告中將開徵日期明確訂在7月6日的舉動，仍令人意外。這種把話說死的安排，顯示美中貿易衝突真的將從口水戰進到真槍實彈階段，台灣跟全球必須高度警戒。

美國貿易代表總署（USTR）於昨日公布的關稅制裁清單其實有二份。第一份清單包含了涵蓋340億美元進口值、共計818項的中國進口商品，並將於7月6日起課徵額外的25%關稅。至於第二份清單則涵蓋價值160億美元的284項商品，未來一至二個月將進入公眾意見評論期，並將舉行公聽會等檢視程序，才會確定清單及實施日期。

按美方說明，第一份清單是以4月公布的1300餘項產品清單為基礎，縮小範圍與金額而來。初步檢視清單涵蓋產品，主要以工具機等機械產品為主，占了五成以上（共計421項）；其次為馬達、電子零件等產品，共有186項；第三大類是儀器與液晶顯示螢幕，有117項。三者合計幾乎占了清單的九成。而移除的產品，則以鋼鋁製品，以及醫藥品、電視機等為主。

第二份清單則是新增的產品類別，USTR指出來源是美國各界反應跟「中國製造2025」密切有關的項目；比較受注目的是包含眾多如聚乙烯等塑膠類產品及半導體相關產品。中國大陸隨即在6月16日凌晨宣布，也將對美國進口價值約340億美元的報復清單，主要包含牛、雞、豬肉、各種漁產海鮮、蔬果、黃豆等農產品，工業僅有汽車一項，並一樣於7月6日起全部加徵25%關稅。中國也準備第二份清單，實施期間取決於美國第二份清單進展。

美中之間自5月起幾次談判諮商，雖無進展但也釋放出以對話解決矛盾的可能性。特別是中國國務院副總理劉鶴在5月20日美中發表聯合聲明後，直言雙方已達成「不課關稅、不打貿易戰」的共識，使緊張情勢出現緩解的希望。事隔不過三周，情勢急轉直下，美方再度展現鮮明的「川式」談判風格，可能也跟美國自認已可與北韓直接對話，不需北京協助的進展有關。特別是美國前次草案選在清明節前夕公布，本次最終清單又在端午連假前；若非巧合，就是日期的選擇似乎都給中國穿小鞋。美中貿易終究一戰看來很難避免。

未來開戰後影響層面更是複雜。本次美中相互制裁報復的產品，都以生產地為認定標準，因此在台灣生產者基本不受影響，甚至理論上還有爭取雙方減少進口後空出來的市場空間。然而，我國機械業者有五成在對岸有設廠、馬達電子零件至少六成設廠投資，儀器與液晶顯示螢幕也為數不少。這些台灣接單、大陸生產的台資企業都將受制裁衝擊，更會連帶影響位於台灣的母廠或供應商。

第二層次的衝擊，是美國忽然關門之際，中國製造產品早已上線投產，因此市場移轉是必然的反應；這也意味著接下來全球會出現「中國製造爛頭寸」的土石流。近期歐盟、我國等紛紛對鋼鐵產品祭出防衛調查，主因就是美國以232條款關門後，擔心中國鋼鐵流竄的威脅。同理，美國301清單所列產品，也都可能面對歐盟啟動同步防衛的風險，導致全球經貿市場高度扭曲，禍福難測。

最後也是最大的挑戰，在於美國政策的飄移搖擺。301開戰，將會是美中在經濟領域長期對抗的第一槍而已。無論是中興通訊的制裁或歐盟、加拿大鋼鐵取消豁免等經驗，外界對川普政府的重點、底線及轉折因素幾乎無法預測，導致產業不知所措，而無法事先防範布局，才是最為兇險所在。

台灣與各國短期除了緊張觀察變化，並無太多可著墨之處，長期而言，加速調整生產結構與布局，包含產業升級與把基地遷移回台，都不能再拖延，政府也應加大誘因予以協助。