經濟日報社論／當心產業發展不均 擴大貧富差距

2018-06-14 00:46 經濟日報 經濟日報社論



隨著外在環境的轉變，全球經濟成長模式逐漸由要素驅動進化為效率驅動，再由效率驅動進化至創新驅動。台灣過去在要素驅動及效率驅動階段，產業活動的績效卓著，但也因逐漸遭遇產業升級轉型緩慢、薪資難以提升等困境，正力圖進化到創新驅動的成長模式，希望藉此創造更多好的就業機會並縮減貧富差距，達到「創新、就業、分配」兼顧的理想狀況。發展創新驅動的經濟成長模式不僅是政府的宣示，甚至可說是全民共識，至少很少有人反對這樣的說法。

許多數據說明創新經濟的重要性。例如，以產業發展速度來看，個人電腦及平板電腦都已呈現負成長，甚至智慧手機的成長率都僅剩個位數，反觀新興產業中，網路金融、智慧醫療、工業4.0、智慧家庭等相關產業的發展方興未艾，享有極高的成長速度；美國20年前市值最大的企業，如奇異、AT&T、IBM等，如今都已被蘋果、Google、微軟、亞馬遜這些善用數據與軟體提供服務的企業所取代。

台灣了解產業創新的重要性，政府也因而提出了5+2產業創新計畫，試圖將經濟成長模式由效率驅動推向創新驅動。無可否認，過去一、二年來，在科技部推動人工智慧（AI）、「亞洲．矽谷」計畫推動物聯網產業創新研發及強化創新創業生態系的努力下，台灣的新創活動的確蔚然成風。日前和碩企業董事長童子賢更指出「台灣是最瘋人工智慧的國家」正是明證。

我們可預見各種新創活動及產業的創新，將帶來更多更好的就業機會，在未來新的「贏者圈」中，將有許多享受高薪資、勞動條件優的贏者。

然而，我們也觀察到，台灣的產業發展並非單向式地往創新驅動模式靠攏。根據世界經濟論壇（WEF）的資料，台灣已於2011年邁入創新驅動階段，但實際上，台灣致力維護效率驅動甚或要素驅動模式的力量仍十分巨大，導致產生各種發展模式橫亙並陳的奇特現象。

因此，我們看到創新活動帶來的新贏者圈，但也看到效率驅動甚至要素驅動的諸多產業與企業仍然在奮力一搏。

以五缺問題為例，缺的是生產要素，因此當政府致力解決五缺問題時，某種程度難道不正是在維護要素驅動或是效率驅動產業的發展？又如，勞動部在面對外勞人數即將突破70萬人時，尚且擔心「減少外勞恐使產業出走」，顯然對這些高度依賴勞工的效率驅動或要素驅動產業頗為疼惜。勞動部指出，外勞儘管多，但並未使我國失業率提高。

話雖不錯，但70萬外勞，難道不會影響本勞的薪資水準？當勞動部認為外勞大軍是產業「穩定」的力量時，不正說明我們對產業的轉變進化沒有太多決心？基本工資調升相對於國際小幅而緩慢也是另一例證。不可諱言，這當然也是屈從既有產業模式的結果。量多而價廉的勞工，不正是要素驅動或效率驅動模式的溫床、產業升級轉型遲緩的元凶？

台灣社會一直充滿一種「昨日成功的產業或成功模式，也會是明日成功的產業或成功模式」的潛意識，因此認為昨日成功的政策也適用於未來。台灣社會總是習慣將「企業活不下去」看成是政府的責任，可怕的是不但企業、人民這麼認為，甚至政府本身也這麼認為。然而，當我們希望經濟由效率驅動模式進化到創新驅動模式時，不就是一種汰舊換新的過程，但我們希望換新，又希望不汰舊，以台灣資源之稀缺，如何可得？

政府致力打造更優化的創新創業環境，目的在於改善就業與分配，但這個推力卻總是遭遇也是由政府打造出來的反向拉力。

目前台灣面對的，正是這種「換新」及「不汰舊」共存並呈的經濟。創新帶來的贏者圈將日益凸顯，但不汰舊所造成的低薪族群，看來仍將占有一席之地。這種產業不均衡發展所導致的貧富差距擴大與分配惡化，毋寧更值得我們關心。