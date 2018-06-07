經濟日報社論／新經濟移民法別淪變相外勞政策

2018-06-07 01:11 經濟日報 經濟日報社論



行政院上月中旬才宣布「新經濟移民法」規劃重點，但近日在立法院受到藍營立委的嚴厲抨擊，指該法案只是為資方及產業界尋找廉價勞工，並未針對留才、攬才建立更完善的移民政策及配套措施，是治標不治本。鑑於「新經濟移民法」是蔡政府為解決國內人才不足及人口老化的重大施政，能否達成政策目標？抑或只是為業者引進外勞另開方便之門？有必要作務實檢討，並給社會一個交代。

台灣人力資源面臨兩大危機：第一是人口老化危機，工作年齡人口從2016年開始下降，2018年邁入「高齡社會」，2025年總人口數開始減少，2026年邁入「超高齡社會」，因而缺工及缺人才問題愈來愈嚴重。第二是人才外流危機，國內人才外流估計每年至少2萬人，赴海外工作總人數保守估計近百萬人，而且在大陸31項惠台措施的磁吸效應及鄰近國家爭相吸引台灣人才情況下，人才流失問題愈來愈嚴重。

鑑於勞動人力及人才短缺問題的嚴重性，從前政府開始，就積極放寬引進外勞限制，馬政府八年任內，外勞人數增加逾25萬人，總數近60萬人；蔡政府執政兩年，外勞人數再增加逾8萬人，總數逾68萬人，已接近國內總就業人數的6%，規模相當可觀，對挹注產業缺工問題有很大幫助。

但在人才不足部分，兩任政府的重要政策作為都放在擴大延攬外籍人才，例如馬政府在2015年12月大幅鬆綁外籍白領、僑外生在台工作限制；蔡政府林全內閣任內通過「外國專業人才延攬及僱用法」，大幅改善外籍專業人士在台居留、工作及生活的便利性，該法去年10月底在立法院三讀通過，今年2月生效施行。但因為目前在台工作的外籍專業人才總數不到2萬人，就算上述政策及新法產生效果，外籍專業人才能夠倍增，對於每年移出至少2萬人、累計近100萬人的國內人才流失，可說是杯水車薪，政府只能眼睜睜地看著人才流失問題繼續惡化。

行政院推出「新經濟移民法」規劃草案，根據賴清德院長的政策宣示，目標是在不影響台灣人就業機會與薪資水準前提下，解決產業發展的人才與人力缺口，以及少子化衍生的人口危機問題。而爭取移民的對象包括外國專業人才、中階外籍技術人力、投資移民和海外國人及其後代等四大類，具體做法在放寬取得永久居留權的條件。

但細究這四大類人才，外國專業人才部分是剛實施不久的「外國專業人才延攬及僱用法」的配套做法；投資移民和海外國人及其後代兩類，因為台灣客觀條件限制，象徵意義多於實質效果。所以，新法案的重點是針對中階外籍技術人力，包括僑外生、外籍白領以及藍領技術工等三類人才，將大幅鬆綁其在台工作限制；而這些外籍技術人力若要取得永久居留資格，亦設有月薪門檻限制，產業技術人員為新台幣41,393元；健康照顧人員為32,000元。

若更進一步審視目前在台受聘從事產業或社福的外勞、且累積六年以上工作年資者，即符合申請新經濟移民資格的中階技術基層外籍人員，其人數達101,786人，非常接近行政院公布去年8月國內中階技術人力缺工12萬人的數字，毋怪乎藍營立委抨擊是為資方及產業界尋找廉價勞工。

我們並不反對在國內缺工情形下，擴大引進外籍中階技術基層人力，也就是一般通稱的外勞，但列為「新經濟移民法」的重點對象，是否符合吸引移民、改善人口結構的目標？政府針對這些新移民應該要有那些配套措施？給了永久居留權，是否只是方便企業留用，而不顧新移民的權益及在地適應？這些問題都需要政府作進一步評估，並作出明確的答覆，才不致讓這部法律淪為變相的外勞政策。