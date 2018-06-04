經濟日報社論／推動新南向 要有創新思維

2018-06-04 02:47 經濟日報 經濟日報社論



馬來西亞新政府上周宣布放棄興建星馬高速鐵路，同時將檢討中國大陸出資興建的馬國東岸鐵路網，指其不具經濟效益。若加上先前印度、歐盟等對中國大陸「一帶一路」倡議的種種質疑，為台灣「新南向」政策的推動帶來很多啟示。

各界對中國大陸「一帶一路」倡議的質疑，多集中在幾個問題上。首先，對合作夥伴而言，這項倡議到底有何效益？特別是「一帶一路」建設多涉及長期、高額投資，不免對中小型國家的財政造成影響，未來能否回收也有不小變數。其次，能夠參與建設、分享紅利的企業，多以中資企業為主，夥伴國家能協力參與的程度有限。簡言之，「一帶一路」面對的挑戰是各國無法分紅短期利益，長期利益又存在變數。

台灣「新南向」政策不斷強調互利雙贏，但在國內民意及產業利益考量下，難免還是有很多「台灣優先」的思維。例如所謂商機創造，多還是聚焦在增加台商企業的出口或投資，或是帶動來台觀光客人數成長，並未看到太多追求雙贏之處，何況跟「一帶一路」問題類似，出口與投資不足以建立新南向追求的「共同體意識」。

衛福部上周宣布在醫衛新南向旗艦計畫之下，將舉起國家隊大旗，以「一國一中心」模式，強化與東南亞國家的醫衛合作。這讓外界嗅到一種新的方向感，若能持續推動這項計畫，或許能找到建立「新南向」成功的方式。

台灣在醫療、技職教育、農業技術及中小企業與創新企業等方面，早已累積雄厚的軟實力，這才是東南亞各國一直想強化合作的領域。但過去台灣是以經貿利益掛帥，往往只想擴大出口商機或爭取投資優惠，反而很少去關注各國的真正需求。例如台灣醫療發展成就舉世聞名，但我們很少與各國分享這些經驗及資源，非但各國海外就醫病患極少考慮台灣這個選項，更不用說藉由「醫療先進體」的形象，做為醫材藥品行銷的後盾。

衛福部的新南向國家隊，不是由產業打先鋒，而是以台大、成大、榮總、彰基、秀傳、慈濟等六家醫學中心為核心，分別鎖定印度、印尼、菲律賓、越南、馬來西亞、泰國等六國，首重提供醫療人才培訓及醫技交流，並將分享我們在健保、防疫等公衛領域的經驗。在這種先滿足對方需求的架構下，順理成章地帶入醫材、藥品、疫苗甚至醫療資訊等產業連結。

這種揚棄推動商機、先投射台灣軟實力的創新思維，才能創造互利雙贏的模式。醫學中心絕對不是最佳的商機推銷員，卻能重塑台灣形象、建立人脈網絡及獲得人心；合作時間可能需要拉長，但更具有永續性。

對於這項新的嘗試，我們有幾個期待。第一是要能夠發揮「旗艦」計畫的功能。旗艦計畫不應只是錢多、人多的代名詞，更應該能夠建立一套成功且可複製的模式，未來要將示範、領頭的效果延伸到其他領域。例如技職教育新南向、農業新南向、產業創新新南向，都可考慮降低商機推廣性質，改由符合當地需求的資源分享者來打先鋒。

第二是落實跨部會整合機制。以醫療議題為例，除了衛福部及「一國一中心」模式外，工業局推動醫材藥品出口、科技部有生技醫藥研發計畫、外貿協會也有國際醫療中心，民間則有如Healthcare+平台，更有國衛院、工研院等研發單位，都有各自設定的新南向指標。

政府及民間各單位分頭推動「新南向」政策，雖然萬箭齊發，看似熱鬧，但彼此踩線、工作重疊甚至相互抵銷效益的問題也很嚴重。我們認為，應該讓旗艦計畫成為跨部會整合的重心，以「一議題、一部會」的架構，讓旗艦計畫主政機關成為第一線整合平台，行政院及經貿單位則扮演第二線的協助角色，或許更能落實「新南向」的價值。