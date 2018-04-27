經濟日報社論／因應美中貿易戰 要有長期策略

2018-04-27 01:03 經濟日報 經濟日報社論



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我國已經啟動對中國大陸鋼鐵進行五件反傾銷、反補貼調查，同時美國宣布禁止美商向中興通訊出口的禁令。二者都顯示近期的關稅衝突或許只是美中長期經濟對抗的序幕，未來十數年全球經濟版圖將面對更大的結構變化風險。

財政部在上周說明啟動對中國鋼鐵「雙反」的調查，一是為了避免中國大陸為去化產量過剩，低價出口至台灣，另一是為爭取台灣能獲得美國給予鋼鋁的232條款關稅豁免。第一個理由明顯並不成立，因為近年美國已非中國鋼鐵主要市場，況且美國的25％關稅3月底才開徵，按理還不至於出現「流竄」他國的現象，且中國補貼已是老問題，財政部怎會突然覺醒決定調查？因而第二個理由可能才是真正的原因。無獨有偶，除台灣外，歐盟已於3月啟動鋼鐵防衛調查，澳洲、墨西哥及巴西也對中國鋼鐵發起「雙反」調查，未來可能還有其他國家加入。

各國發難的背景不盡相同，但已可隱約窺見美國有意協調各國共築高牆，將產能過剩的中國鋼鐵鎖在境內的布局。事實上，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）本月甫上任，便公開主張美國應領導「多國貿易聯軍」（Trade coalition of the willing），來共同促使中國遵守規則，並表示已與日本、歐盟、澳洲及加拿大等有所接觸。

上個月剛公布的美國貿易障礙報告中，明白指出按中國政府投入的資源規模及速度來看，「中國製造2025」瞄準的十大重點產業，包含先進數控工具機及機器人、航太航空裝備、先進船舶及軌道交通裝備、節能與新能源汽車，到新材料與先進生技醫材設備，都可能重複鋼鋁經驗，出現產能過剩、低價傾銷，導致全球皆輸中國獨強的情況。再者，美國認為有國安威脅的產品不只是鋼鋁，還有汽車、飛機、造船及半導體，這也是劍指中國。我們可以合理推斷，未來由多國貿易聯軍執行、「美國按鈕、全球關門」架構要處理的產品清單還很長。

另一方面，中興通訊的禁令更展現出美國全方位要逼迫中國就範，改變以國家資本主義作為大國崛起並與美國競爭的決心。中興通訊的禁令不但包含處理器等硬體，更可能擴及中興通訊手機使用的Android作業系統。中興通訊若不願坐以待斃，晶片可能改下單聯發科，但作業系統則僅剩尚不成熟的阿里巴巴「雲OS」可選，因此許多評論認為若真如此，可能對中興是致命一擊。

短期內，受整體形勢所限，台灣似乎已穿起多國貿易聯軍的制服；倘若引發對岸報復，甚至美國勸阻聯發科出貨，我們要如何因應，需有心理及財力準備。但我們更關心以下幾個長期問題。

第一，若中國被迫回應美國的核心關切，（至少在表面上）弱化國家資本主義的角色及力道，則未來十年中國產業發展的方向及速度，以及其在全球之定位，無可避免會出現重大調整，對台灣經濟及地緣政治的風險為何？以及對台商的利弊為何？

第二，美中爭鬥最兇的領域，包括半導體、資通訊、智慧機械、生技醫材、自動化、新能源及AI，幾乎都是台灣現在發展的重點，也是未來的潛力產業，兩強相爭下對我衝擊為何？此外，中興通訊案後，中國為擺脫美國的箝制，很可能會加速發展獨立自主的關鍵軟、硬體。在重新融合之前，若出現美國與中國供應鏈涇渭分明的結構，台灣應如何自處，定位自己？美中對抗是一個複雜的持久戰，目前或許還無法參透全貌，但感覺我國回應有挖東牆補西牆式的疑慮。所以儘早依長期趨勢構思整體策略，評估長期風險所在、建構基本立場，為當務之急。