經濟日報社論／中興通訊案的三大啟示

2018-04-23 00:04 經濟日報 經濟日報社論



美國商務部4月16日發布，開始執行出口特權禁令，禁止任何美國公司或個人向中國大陸企業中興通訊出口由《出口管理條例》列管的任何高科技產品和技術，禁令執行時間長達七年。此案引發廣泛聯想，可說是美中貿易戰的延伸，也是美國防止中國技術超車的必要手段。 美國商務部下令制裁大陸企業中興通訊。圖為中興通訊企業大樓外觀。（美聯社） 分享 facebook

頒布禁令的原因是中興通訊在2016年3月被控違反美國對伊朗等國家的出口管制政策，中興通訊認罪並與美國政府達成協議。協議規範中興通訊除了須繳納11.9億美元的罰金外，還須受美國的監管與審計，並處分相關人員，包括解聘四名高階主管及處分35名員工。美國商務部頒布了臨時許可證給中興通訊，然若中興通訊違反協議或美國出口管理規則，美國商務部將重新啟動禁止出口處分。

報導指出，美國商務部認為中興通訊在此協議的執行中有誠信問題，且中興通訊試圖做出虛假的陳述來掩蓋事實，因此美國商務部重新啟動了出口禁令。美國商務部並表示，此禁令在啟動後立即生效，要執行七年後，才有望重啟協商，禁售範圍尚包括Google Android作業系統在內的任何軟體。

一般判斷，中美貿易戰本來就很難在短期內結束，而美國最近這一波攻勢還牽涉到國家安全與高科技技術主導權，讓情勢發展更趨詭譎。台灣高科技產業與中美供應鏈連結皆緊密，面臨兩強衝突，衝擊難免，除了應做好各種情境模擬及因應外，更有幾個層面值得省思：

首先是法規遵循。雖說中興通訊案背後絕對有政治考量，但若沒有一再的違規，也不容易讓美國政府藉此大做文章。許多企業在快速成長時，為保持彈性與靈活，並降低成本，許多內控問題多因循敷衍，可能也是覺得若真的出事了，最多罰錢了事，沒想到美國此次的制裁讓中興通訊立即進入休克狀態。

因此，如何與國際法規接軌，並做必要的投入與準備，絕對是廠商競逐全球市場必要的舉措。以今年5月25日即將全面實施的「歐盟通用資料保護規則」（EU General Data Protection Regulation, GDPR）為例，這個號稱歐洲最嚴格的新版歐盟個資法，規範所有只要有蒐集、處理和利用歐洲民眾個資的企業，都必須遵守並落實對歐盟民眾個資保護，若違反罰鍰最高達2,000萬歐元，或年度全球總營業額的4%。還有其他不同行業的國際規範，都須事先做好萬全的準備。

其次是技術自主。中興通訊案雖然短期間將影響中國大陸通訊產業發展的進程，但也將激發大陸自主研發的決心。中共總書記習近平4月20日在北京全國網絡安全和信息化工作會議就指示：「核心技術是國之重器，要下定決心、保持恆心、找準重心，加速推動資訊領域核心技術突破。」

台灣高科技產業在許多領域產量雖然都位居全球前茅，但核心關鍵技術一直是產業發展的痛點。不管是個人電腦、影像顯示、甚至未來的5G產業，在核心關鍵技術領域都有很大的缺口。如何全盤檢視、進一步定義並選擇投入具產業優勢的產品系統、次系統、元件、創新應用，絕對是當務之急。

最後是企業全球營運風險的掌握與體質韌性的強化。中興通訊的個案顯示，企業所面臨的挑戰不僅在於產業、競爭及市場面，更包括總體環境的政策及法規面。

過去台灣大部分企業遵循的理念都在於運用最小投資追求最大報酬，並尋找關鍵成功因素，確保拓展的營運成果。但未來也須著力於「無悔策略」，亦即評估並找出最壞情境，避免走到那裡，亦即尋找關鍵致敗因素，降低失敗的衝擊，同時也須強化風險承受的體質，避免因為沒有選擇而陷入無法挽回的絕境。