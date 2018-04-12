經濟日報社論／惠台31條措施的牛肉上桌了

2018-04-12 01:09 經濟日報 經濟日報社論



就在10日博鰲論壇蕭習會的同一天，廈門市公布了31條惠台措施的60條配套細則。在蕭習會上，前副總統蕭萬長向大陸國家主席習近平表示，希望儘快推出惠台31項措施的具體實行細則，且須確實的落實執行。不論是套招還是回應，都不能不正視習近平的超強執行力。兩岸在這一回合攬才留才作為的競逐，蔡政府又再次顯得被動。

在2月底大陸官方提出31條惠台措施時，行政院確有一些回應，並特別將之正名為「對台措施」，不是「惠台措施」。不過，對企業和人民而言，管它是對台還是惠台，最重要的是有多少實在的牛肉。因此，在惠台31條公布後，儘管大陸媒體或台辦機構持續梳理在施政面已經落實的政策，各方關注的焦點仍然放在大陸各地方政府將之具體化的配套作為，並同時觀察蔡政府的回應行動。這是蕭前副總統向習近平表達的重點，也是廈門60條措施的意義，代表了惠台31條是實在的牛肉，不是個華麗的掛飾。

惠台31條的一大重點是放寬多項台灣人民赴大陸考試、工作的限制，例如允許台灣人民參加134項技術人員考試及執業、金融人員赴大陸考試時，只要通過大陸相關法規考試，不用再參加專業考試，以及可申請大陸國家重點科研計畫等。廈門市政府則把這些開放更為具體化，例如延攬台灣特聘專家，每年給予特優人才約新台幣140萬元補助，最高可到新台幣700萬元；每年提供台灣人5,000個就業和實習機會；合格教師可在廈門各級學校從事音樂、體育等教學。

按照對岸說法，這60條措施中，惠台31條已完全落地，涵蓋了台灣民眾在廈門學習實習、就業創業、居住生活、就醫交通等方面的同等待遇。雖然這些只在廈門地區適用，但因其開放層面廣、具體優惠多，對台灣企業和人民的吸引力更大於惠台31條；未來其他省市若一一跟進，對蔡政府的壓力也更大。

惠台31條初公布時，行政院大動作召開記者會，以「壯大台灣、無畏挑戰」說明政府策略，提出「四大方向、八大策略」因應。四大方向包括優化就學就業強化留才攬才、維持台灣在全球供應鏈優勢、深化資本市場及強化文化影視產業。其中，第二、三項是本來就應該做、也已經在做的；最受關注的是第一項留才攬才，尤其是提升學研人才獎勵，才是切題的回應。然而，其中又有不少作法已在實施，例如高教深耕計畫中的成立65個卓越研究中心、擴大彈性薪資方案、推動玉山計畫等，只是進展有限、成效不顯。

真正對台灣高教人才有實質助益的全新項目則有兩項，一是提高國立大學教授薪資之學術加給10%，另一是調高計畫主持人費用5,000元。依目前國立大學教授學術加給約5萬元計算，10%大約是5,000元，加上計畫主持人費用5,000元，合計每月可增加1萬元，可能是對大學教授最直接的幫助。如今廈門60條一出，硬是把這兩項實質增加學研人才收入的作法比了下去，儘管學術人才的價值並非如此簡單的稱斤論兩，離鄉背景西進工作也是苦事，但所得水準畢竟是價值衡量中的一項，而且是重要的一項，又怎能視若無睹。

台商赴大陸投資的時間早、規模大，與台灣產業的連結也深，這次惠台31條在產業開放方面，或許對某些產業有利，但對台灣經濟的直接衝擊較小；真正關鍵的是對台灣技術、專業人才的磁吸效應，進而導致核心競爭力的流失，也是政府最該關心的事，並應更為謹慎而全面的因應，而非僅是拼湊出一些口惠不實的政策。台灣是一個自由的國家，人才是會流動的，廈門60條進一步證明大陸對台吸力攻勢的連綿不斷，如果政府仍對於建構攬才留才的優勢環境顯得無能為力，促使人才大量出走，那將是台灣長期發展的真正災難。