聯合報／中美貿易戰 台灣可用的應變招式

2018-04-09 01:26 經濟日報 聯合報



二次大戰後的國際貿易史應該會記住2018年3月，此刻是二次大戰結束後，美國結合主要盟國創設國際貿易機制─「關稅暨貿易總協定」（GATT），並蛻變為「世界貿易組織」（WTO）以來，最黑暗的時刻。因WTO最重視的基本原則─以「諮商」解決貿易爭端，正遭到美國川普總統徹底破壞，衝擊該組織存在的基本價值。

3月上旬美方宣布對進口的鋼鋁加徵關稅，接著宣布將對600億美元中國進口商品提高關稅之後，一般都認為那是川普的威嚇而已，目的在對檯面下的縮減貿易赤字諮商要價。但中國畢竟已經不是80年代的日本，又是「中國夢」叫得震天價響之時，豈有讓步示弱的道理？於是針對美方水果、豬肉等價值30億美元的產品提高關稅只是在警示美國：中國不會退讓。但川普還是認為中國只是個鼓著大嘴的青蛙，美國是全球最大的進口國，豈有買方對賣方低頭的？

於是4月初，美國如期公布近500億美元、涉及1,300項產品的關稅清單，作為對中國長期侵犯美國智財權的報復。不想中國竟也同時公布對美106項包含大豆、高粱、汽車和飛機零件等幾乎等額的商品關稅報復。本來，外界都認為雙方檯面動作頂多如此，都是在為檯面下的諮商配合演出而已；不料，川普硬不信邪，認為美國報復是錯在中國，中國反報復沒有道理，考慮另外對1,000億美元中國進口加徵關稅來「加倍奉還」，頓時讓股市又暴跌了500點。

和這些發展同時並行，但更令人擔心的，是部分分析師認為，當前股市正處於史上最大的「史詩級泡沫」中，股市價值已經來到極不合理的價位，美股在年底之前將會爆破崩跌，回檔程度將會達到二、三成，乃至於四成以上，重演金融風暴惡夢。我們認為這並非無稽之談，因川普正在實踐競選諾言，若無法在檯面下談出一個令其滿意的成果，恐怕不會輕易讓步；而中國正處在習近平躊躇滿志、萬眾一心的時刻，又豈能輕易退讓、動搖領導權威？這就可能讓「明知山有虎，偏向虎山行」的狀況逐步實現。

美國懲罰清單主要針對「中國製造2025」的高科技項目，以大量ICT高科技產品和電子零組件對中國大陸出口的台灣，以及大量在大陸生產的台商，顯然會成為受害者，我方不能「居高山看兩強相爭」，而應模擬各種發展可能，早日規劃因應之道。行政院日前表示，除了持續與美國溝通來確保貿易利益外，政府將採取四大因應策略，包括：一、加大台灣研發和生產比重；二、全力加速內需投資；三、提高創新能量；以及四、多元布局。這些方向看起來都言之成理，但如何落實來協助廠商具體因應變局，需要規劃詳盡的作法，才不會被廠商認為政府說法空洞卻無實際作為。例如，某著名高科技企業就在法說會回應，如若貿易戰持續開打，該公司將以墨西哥和捷克廠的增產來加以應急，這才是具體因應作法。

建議政府要高度重視，和業者研擬不同開戰規模下的因應策略，例如，若在「前哨戰」後就停火，則投注更多資源於外貿協會，協助廠商開發新市場；協助業者研究如何獲得第三國原產地資格，再經由第三國出口美國，也許就足夠。但若變成「正規戰」，就該考慮在配套下儘速開放美豬進口，早日和美國等簽署自由貿易協定、修正補強後全面開發桃園機場特定區、提供大幅租稅優惠鼓勵台商回流、釋出台糖土地供應回流台商設廠、由政府出面於泰國、印尼或印度等新南向國家開發或擴大台商專區等。若僅能「口號治國」，執政黨要維持政權，很可能會是「不可能的任務」。