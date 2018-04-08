經濟日報社論／培育理工背景女力 提升國力

2018-04-08 01:08 經濟日報 經濟日報社論



台灣的人才外流問題在國際間已是嚴重個案，缺人才也被視為影響台灣產業發展的五缺問題之一。為此政府也著力甚深地提出各項育才、留才、攬才方案，還將第一張最近推出的「就業金卡」頒給了YouTube創辦人陳士駿。然而，當日前中國大陸政府發布了對台31項政策後，政府過去推出的種種政策似乎瞬間變得渺小，難敵這些所謂的惠台政策。行政院為此緊急會商研議，終於提出了「壯大台灣、無畏挑戰」的四大方向、八大策略，試圖力挽狂瀾。這些因應策略多屬既有政策的加大加深，雖不能說完全沒有效果，但還不能算是就源解決問題。長期而言，政府仍應努力找尋更有效的育才、留才、攬才方案。

觀諸台灣人才外流的大宗，多是具有科技背景的理工專業人才，這類人才，無論在台灣或全球，都是以男性為主。女性則因較少屬理工背景，且相對上較不願移動，因此往往受到忽視。目前全球STEM領域工作多以男性為主的原因很多，包括女性本身的興趣、長期刻板印象、家庭束縛、缺少女性典範的帶領等。事實上，全球對於女力的開發日漸重視，台灣若要談育才、留才，女性潛能的開發更是值得正視的嚴肅課題。

所謂STEM，係指科學 （Science）、技術（Technology）、工程（Engineering） 及數學 （Mathematics） 四個領域，也就是一般所稱的「理工」，這是向來以男性為主的工作領域。台灣過去有引以為傲的經濟表現，正由於我們培養了許多優秀的STEM人才，而這些人才的外流也正為未來的經濟埋下隱憂。

全球日漸關注女性投入STEM工作領域的課題，起因在於全球兩性薪資落差在1980年代後不僅未見改善，甚至更為擴大。國際勞工組織發布的《全球薪資報告》指出有超過一半的國家，即使女性有較強或較好的資歷，實際薪資卻仍低於男性。這種同工不同酬的現象在亞洲尤其明顯，台灣也不例外。

為此，美國康乃爾大學2016年的研究指出，若要促進兩性薪資平等，必須創造公平競爭的環境，尤其應鼓勵女性選擇就讀STEM領域、消除職場根深蒂固的性別歧視，及推動適當的政策，以改變男主外女主內的觀念。

APEC在最近幾年也非常重視兩性平權，透過相關論壇積極研議如何加強婦女在經濟發展的角色。根據APEC政策支持小組的研究報告，兩性平權對經濟發展很有貢獻潛力，若能使更多女性投入經濟發展，一年可為世界增加超過10兆美元的產值。

目前亞洲各國，如日本、韓國、中國大陸、香港等，均已積極推動STEM，還立法鼓勵女性投入STEM的學習及就業。

相對而言，人才外流最為嚴重的台灣至今尚未見到鼓勵女性接受STEM教育及投入STEM工作領域的積極作為。根據行政院性別平等處的報告，我國近年來大專院校科技領域女性畢業生僅占全體畢業生的三成。雖然性別平等處近年來在APEC相關場域持續推動女性參與STEM的相關活動，與國際接軌雖屬必要，但不能僅止於此。政府應該進一步調查分析我國女性選擇與參與STEM領域的困難與障礙，並參考聯合國所提出的相關策略，藉以建立有利於推動STEM教育之政策，才能有效改變現況。

展望未來，除了資通訊產業仍會是台灣經濟成長的主力之外，物聯網及人工智慧所帶動的產業革命正方興未艾，台灣所需要的STEM人才只會愈來愈多；另一方面，未來智慧化將會取代許多現有工作，而對女性工作職位的衝擊尤大。

在全球競逐人才所造成的人才外流衝擊下，若不思積極解決，可以想見人才缺口必會愈來愈大。政府除了已提出的各項育才、留才、攬才方案之外，開發女性潛能，透過積極政策鼓勵、引導女性投入STEM領域，善用女性較高的就業安定性，長期而言，應會是有效的解決方案，正為缺人才問題所苦的政府，更不應落後於亞鄰各競爭對手國。