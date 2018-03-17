經濟日報社論／鴻海A股籌資 台商轉型新典範

2018-03-17 00:29 經濟日報 經濟日報社論



大陸證監會火速通過鴻海子公司富士康工業互聯網的Ａ股上市案。 歐新社 分享 facebook 鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）日前以創紀錄的時程獲准上海A股上市，預計4月掛牌，引起國人關注，甚至出現「郭董選邊站」、「企業掏空台灣」這類激烈言論。我們認為台灣不必枉自菲薄，仔細觀察與思考鴻海在中國擴大投資的意義，會發現這代表代工產業的大規模轉型升級，是台灣產業實力的進一步提升。

近來很多人擔心，台商在上海A股上市後，動輒30到50倍的高本益比，將會造成兩岸資本市場相互競爭的問題。我們認為此一說法固然沒錯，卻忽略中國資本市場的高度管制問題。

中國大陸為了穩定人民幣匯率，防止資本外流，外匯管制嚴格。企業在中國發行股票募資，可以獲取大量人民幣，但是這些現金要走出中國卻困難重重，因此僅適合企業作為在中國擴大生產與投資的募資工具，若募資的目的是增加企業集團的全球資金運籌能力，台灣或香港的資本市場都便利於中國股市。

股市作為企業募資的工具，台灣與中國各有其優缺點，企業以自身發展考量，選擇不同地方募資，實在不需要過度渲染為「企業淘空台灣」。理性的觀察應該是，去瞭解什麼樣的台商，進行什麼樣的投資，適合在中國上市，藉此思考台商如何運用中國資本市場，在全球競爭中壯大自身的實力。

去年夏天，鴻海宣布投資美國100億美元，有些評論也一度高談鴻海「根不留台灣」。然而，鴻海是利用子公司夏普的先進8K技術在靠近消費者的美國設廠，主要目的是節省大尺寸面板電視的運輸成本。台灣既沒技術，也沒足夠規模的市場，卻希望鴻海設廠台灣，這樣的情況不禁讓人感嘆，當台灣企業已經以運籌全球資源的能力在打世界盃競賽時，台灣社會對於製造業國際化的想像，卻還停留在30年前的加工出口區發展模式。

詳讀此次FII的上市說明書，就會瞭解所謂的「淘空台灣說」，根本是個假議題。根據FII向上海證交所提交的資料，此次上市預估募資273億人民幣，主要是用於深圳、河南省工廠智慧型手機生產線的自動化工程、無人工廠的建設，以及5G通訊與AI系統的擴充與研發。

從資本面分析，2017年台灣上市櫃新掛牌家數共42家，集資金額新台幣148億元，而FII上市要募資約1,200億台幣，遠遠超過台灣IPO吸納能力。再者，因為此次募資是用於大陸工廠的自動化，若是在台灣募資，募資之後要將資本投入中國，不僅要面對不少人激情叫罵「淘空台灣」，還需要通過台灣投審會審查，過程曠日廢時。

從產業技術面分析，鴻海此次的生產自動化大投資，可說是因應近年來大陸工資持續上揚的必要措施。大陸的人口紅利從2005年前後消失，企業開始面對日益嚴重的缺工問題。鴻海在2010年起，以生產據點的內陸遷徙，例如將深圳的蘋果手機生產線，搬到人口大省河南省的鄭州市，來解決缺工以及工資上揚問題；然而近年中國內陸地區的工資也快速攀升，以鄭州市為例，2012年的最低工資是1,080人民幣，2017年已經上升到1,720元，五年內漲了六成。鴻海要維持世界電子代工龍頭的地位，自動化與無人工廠成為必要的下一步，此次投資是既有生產線的自動化工程，而台灣境內沒有蘋果產品的生產線，因此根本談不上技術淘空台灣。

此外，從另外一個角度思考，若是鴻海沒有進行大規模自動化投資，持續依賴人工來組裝產品，其成本競爭力，日後勢必劣於快速成長的中國代工業者。一旦鴻海的地位被中國本土代工業者所取代，鴻海所帶領的台商供應鏈，恐怕也會被紅色供應鏈所取代。

因此，FII在中國上市，不僅對於鴻海是必需，對於台灣整個蘋果供應鏈也是必需。對於其他台商代工業者而言，雖然恐怕無法取得鴻海般的「快速通關」禮遇，但利用中國資本市場募資，進行生產線自動化，確保產業競爭力的鴻海模式，值得仔細觀察與參考。