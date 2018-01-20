經濟日報社論／規劃對外經貿戰略 要藍圖不要拼圖

2018-01-20 01:14 經濟日報 經濟日報社論



由總統主持的「對外經貿戰略會談」似乎已成為小英政府的例行常態。理論上這是好事，代表政府對經貿政策的重視；但從過去幾次會議的結果觀察，感覺在數十年來經貿環境變化最為迅速又不可測的當前，政府除了新南向政策以外，其他議題都只見回應不見主軸，相當令人憂心。

仔細看看去年底「對外經貿戰略會談」的結論，除了要成立好幾個新南向辦公室、工作組外，討論的議題也很廣泛全面。從CPTPP、川普稅改、日本與印度推動的印太成長走廊，到韓國「新南向政策」都有觸及，更要求政府要前瞻、通盤、全面以及戰略高度，來擬定長程的策略規劃與執行藍圖。

事實上，從第一次「對外經貿戰略會談」開始，各次會議結論大概總可歸納成二個不變的部分，一是新南向政策，一是好好因應規劃；前者日見成效，後者則正在只聞樓梯響的階段。

蔡英文總統剛上任時，本報就呼籲要以我國的經濟、產業與社會的長處及限制，擬定長程經貿策略與藍圖，但可惜匆匆500天過去，仍未見蹤影。

欠缺回應台灣經濟結構挑戰的長程規劃與藍圖，這個問題是顯而易見的。以產業外移為例，去年中研院出版的《未竟的奇蹟：轉型中的台灣經濟與社會》一書，再度指出產業外移是就業與薪資雙凍漲的元兇。然而在欠缺戰略性思維下，新南向政策仍將簽署「投資保護協定」當成是重要業績，卻不思對方投資保護越高，產業外移就越快的問題。最近討論很多的「幸福路上」，也鮮明的凸顯出台灣在「後經濟奇蹟」的困境，已經導致許多人夢想只剩幻想，可惜政府的許多政策，如協助降低關稅障礙、繼續鼓勵代工出口，仍是「經濟奇蹟」階段的思維。

再以蔡總統要求以「追求最大化自由貿易」為目標，全面參與雙邊或區域多邊貿易談判為例，大家都知道兩岸關係是其中的關鍵變數；但在政府「不在壓力下屈服」的立場下，兩岸關係在可預見的未來，不易改善，北京的國際圍堵只會加大力道，是顯而易見的趨勢。我們可以不屈服於北京，卻看不到如何突破圍堵參與談判的策略及推動作法，使得「全面參與雙邊或區域多邊貿易談判」只是華麗卻無根的空談。面對川普凡事「美國優先」的經貿政策，我們到底是該展現誠意爭取上談判桌，還是盡量低調不要引起美國注意，也因欠缺總體長期思維而顯得手足無措。

也許國發會或經濟部已經著手規劃長期戰略藍圖，但我們還是要大膽的建議，下次「對外經貿戰略會談」的主題，應該談談以下這些真正關鍵的長期、戰略問題。

第一，台灣經濟發展的困境特徵為何？需要怎樣的經貿政策協助解決？而要讓薪水能夠成長、就業機會增加，以及所得分配更加平均，又需要怎樣的經貿政策作工具？同時符合台灣利益的經貿政策，是否能融入世界潮流？

第二，我們要加入CPTPP以及加入所有的經貿談判，中國因素的角色有多重？而除了改善兩岸關係外，方案Ｂ甚至方案Ｃ為何？蔡總統在30年前親自參與了WTO入會談判的過程，必然也清楚中國從頭到尾反對台灣加入。即便對岸經濟實力大幅躍進，但當初都能說服美國開口力挺，今天或許也還有機會用他法突圍。

幾乎所有的經貿政策都有相互牽動，彼此影響的關係；更關鍵的是經貿政策只是落實總體經濟政策的一部分，不應獨立存在。當前的經貿政策，卻出現這種只有回應國際情事，卻與經濟政策拆分、斷鏈之感。我們要先對台灣經濟發展需求有共識，有總體藍圖，才能把這條斷鏈接上，找到規劃的根屬。