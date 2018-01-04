經濟日報社論／建構AI生態圈 鏈結產學研

2018-01-04 01:12 經濟日報 經濟日報社論



科技部宣布從1月1日起啟動AI創新研究中心，將在未來五年投入50億，分別在台、清、交、成四所大學，成立四個AI創新中心。科技部部長陳良基表示，藉由創新中心的機制，以五年為期深耕台灣AI的基礎技術，期望可以藉由研究創造出可供產業使用的AI工具，並創造出能夠適用在不同產業的AI平台，最後，科技部也會提供產業在數據上的協助，亦即在研究過程中所產生的大數據，未來能夠給企業界使用。

陳良基也強調，執行的教授也應思考如何運用計畫的資源成就學生的未來。他舉例，教授可以協助學生到產業界實習，培養學生更多實務能力，或是不定期邀請國際相關領域的專家前來交流。

近年來AI發展迅猛，各國無不卯足了勁推出各種政策、挹注資源，以及培訓與延攬人才，希望能夠透過AI的發展來提升產業競爭力。政府所以設立創新研究中心，從目標上觀察，最終也是希望能夠提供產業應用所需的工具、平台、數據及人才，立意甚佳。不過，不可諱言的，國內產學合作過去鴻溝甚大，如何讓這樣的想法貫徹落實，需要進一步思考與設計。

以AI人才缺乏為例，就學校端而言，不僅師資不足，學校教授大多也不了解各領域產業對於AI的需求課題是什麼？而若要能夠產學接軌，更缺乏具資格的AI企業導師來源；而在產業端，一般企業對於學校教授的AI專長領域沒有完整的藍圖，甚至各產業也不清楚自己是否可以利用AI來解決課題、或是要用哪些AI技術？

簡言之，目前的狀況是產學雙方對於彼此的人才供給條件以及個別產業的需求課題都還沒有清晰的圖像，因此需要建構一個AI人才資源資料庫，提供AI產學媒合平台、產業AI輔導團、AI開放式創新平台等，幫助供給端釐清產業需求，並提供企業多元且開放的解題來源。若能如此，學校可獲得企業導師指導，精準設計產業所需課程；企業也可有效率地找到學校資源，解決內部AI課題。

因此，除了科技部設立AI創新研究中心，發展相關技術外，為讓產學合作能夠接地氣，建議教育部、經濟部及勞動部可進行跨部會合作，建置全國AI人才資源資料庫；亦即應鼓勵各大專院校主動登錄AI教授人才，針對教授專業領域進行分類標籤，並積極蒐集國內及國際企業AI導師名單、提供誘因鼓勵業者主動登錄企業導師人才，讓具備AI課題解決經驗、或擁有設計AI學程經驗，以及跨領域知識的實務專家可以進入學校，協助訓練人才；學校可針對欲開發的AI學程類別，提出對企業導師之需求，企業則針對公司遇到的AI課題，提出與教授合作的需求，由平台進行供需之媒合。

同時，也應考慮整合研究法人與學校共組產業AI輔導團，針對不知道自己對AI有什麼需求的企業，輔導企業找到需求；而針對有需求、但無AI技術的企業，找到合適的技術解決方案。當輔導團協助企業找到AI解決方案技術後，中小企業可能缺少取得技術資金，政府須出資補助導入AI的成本及降低導入的風險。而若有未能解決之課題，也應鼓勵及開放法人、學校或其他企業及國外人才共組解題團隊，讓國內AI人才學習國際解題思維。

誠如副總統陳建仁在參加「人工智慧產學研聯盟」成立大會時所言，台灣具有前瞻的技術和完整的產業鏈，未來可拓展包含智慧交通、智慧醫材及智慧製造等應用領域，他承諾政府會從人才、技術、場域及產業等面向，建構台灣AI創新生態圈。我們期待產學研攜手努力，讓台灣產業能夠藉由AI加速轉型與升級。