經濟日報社論／新年新願 打破悶經濟

2018-01-01 02:52 經濟日報 經濟日報社論



2017年台灣經濟表現令人一則以喜，一則以憂。喜的是商品出口成長率達到12%，是近幾年來的新高；憂的是，即使出口大幅成長，卻無法像以前一樣拉高總體經濟成長率。也就是說，雖然去年最終的經濟成長率達到2.58%，略高於預期，但相對於12%的出口成長，2017年台灣經濟表現完全被國內部門給拉下去了。

在國內部門方面，投資的表現最差，民間投資成長率只有0.09%，幾乎完全沒有增加；外人來台投資的件數減少了0.94%，而投資金額卻大大下滑了52%，也就是說，去年根本沒有大型的國外投資。

造成國內投資不振及外人來台投資減少的最重要因素，包括政府先前通過「一例一休」制度，導致企業界大反彈，另外就是政府激烈的減核政策，卻又無法提出令企業信任的代替方案，更加深企業疑慮。

鴻海集團董事長郭台銘的說法最具有代表性，他說，如果沒有必要不會留在台灣，然後，我們看到鴻海決定在美國威斯康辛州投資100億美元；鴻海的子公司選擇到大陸上市，而不在台灣上市。

除了上述兩個錯誤的政策以外，執政當局推動的其他政策，包括「五加二產業」、「新南向政策」及「前瞻計畫」等，也都看不到對國內經濟有明顯的貢獻。其中「五加二產業」在選前喊的很大聲，現在卻看不到有多大的推動力道。「新南向政策」主要強調人的關係，因此在擴大新南向國人觀光客及學生來台有一點效果，但是對於台灣經濟的貢獻其實非常有限，尤其是因為大陸觀光客減少，完全抵銷了新南向國家觀光客的效應。前瞻計畫雖然引起反彈非常大，但是執政當局仍然堅持推動，其中有將近一半在軌道建設，可以引發的經濟效益並不大。

在國內景氣不佳、薪資不成長的情況下，大多數國人對於現階段經濟的表現都是相當不滿的，而且對於未來經濟前景似乎也不那麼看好，許多企業界也持同樣的看法。所以，去年聯合報舉辦由民眾投出的代表字為「茫」，一方面代表國人對於未來的不確定感；另一方面，可能也是因為霧霾太嚴重，看不到未來的結果吧！

展望2018，台灣該如何突破此一茫茫的難關呢？我們認為應該要重新建立民眾和企業對於政府的信心；另方面，政府應該提供企業更大的自由與更多的彈性空間，讓企業能夠充分發揮他們的競爭力。因為台灣的企業基本上已有相當的技術基礎和創新能力，問題是他們受到政府及政策上的限制太多，讓他們無所適從，而無法發揮應有的實力。

政府不應該再在一例一休或是薪資問題上打轉，包括政府想要訂定最低工資法，蔡英文總統甚至說希望最低工資要提高到3萬元。我們認為最低工資法將會使得最低工資被完全僵硬地限制住，這對於企業和勞資和諧都是不利的。

依台灣目前的經濟狀況，如果真的在短期內把最低工資拉高到3萬元，必然會有許多企業結束營業，到時候失業率再攀高，等於是解決了一個問題，卻衍生另一個問題，反而讓政府疲於奔命，最後徒勞無功。

經濟理論告訴我們，勞動需求是一個引伸性的需求，只有在企業有更多賺錢的機會時，才會增加投資、擴大勞動需求，於是薪資才會提高。所以，政府要做的是，改善投資環境、協助企業獲利，只要把餅做大，大家可以分到的部分自然會增加。因此，解決五缺問題、擴大開放白領人士來台、加速推動洽簽FTA、與加入TPP與RCEP等等都是政府應該優先要做的事。政府應該從環境與制度的改善著手，唯有建立一個更友善的投資環境，創造更大的市場，讓企業有更多賺錢的機會，這才是台灣突破悶經濟的最佳方法。