提到香港旅遊，除了品嚐港式點心、搭乘叮叮車、走訪熱鬧街區，維多利亞港兩岸的摩天大樓與璀璨夜景，也是許多人對香港最深刻的印象。白天，高樓大廈沿著港灣綿延，展現密集而壯觀的都市景觀；夜幕低垂後，萬家燈火映照水面，更成為香港極具代表性的城市風景。

香港天際線的魅力也受到國際關注，行李寄存平台Radical Storage公布的2026年全球最佳城市天際線排行榜，香港排名全球第3，僅次於深圳與杜拜，再次展現這座城市獨特的天際線魅力。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測近兩年的網路聲量，整理出香港十大天際線景點。本次調查參考香港旅遊發展局「維港與天際線」景點分類，以具有固定位置、可供遊客欣賞城市天際線及維港景觀的地點為觀測對象，排除觀光船舶及移動式交通工具。哪些景點最具網路話題性？這份十大榜單帶你探索香港天際線的不同魅力。

No.10 山頂凌霄閣

網路聲量：955筆

山頂凌霄閣以獨特的碗形建築聞名，是香港頗具特色的建築地標。由英國建築師特里．法拉爾（Terry Farrell）設計，頂部向上彎曲的弧線宛如中國傳統建築的飛簷，遠遠望去就像一只巨碗懸浮空中，將東方美學與現代建築設計融合，展現香港別具一格的建築風貌。

除了外觀吸睛，凌霄閣頂層的「摩天台428」也是賞景亮點。這座位於海拔428公尺的戶外觀景台，可以俯瞰維多利亞港、九龍半島與密集的摩天大樓。有遊客推薦「搭山頂纜車，一定要順道來凌霄閣摩天台！拍照無死角！建議下午5點後再慢慢上來等日落」，也有人形容「幾乎是旅客必到的地方，在此可以一看香港最美風景之地」。摩天台採付費入場，館內另設有餐廳與商店，可將賞景、用餐與購物安排在同一趟行程。

No.9 中環碼頭

網路聲量：1,005筆

想感受香港最具特色的海港交通文化，可以從中環碼頭開始。位於香港島北岸的中環碼頭，是多條渡輪航線的起點，碼頭前方不時有渡輪進出，遠處則是九龍半島沿岸的高樓，讓繁忙的港口日常與城市天際線同時映入眼簾。

其中，擁有悠久歷史的天星小輪，是體驗維港風光的經典方式。遊客可以從中環搭船前往尖沙咀，隨著渡輪緩緩駛離碼頭，回頭便能欣賞中環高樓林立的景色，另一側則是逐漸靠近的九龍海岸。若不打算搭船，也能在碼頭附近的海濱散步，欣賞船隻往來的港灣風光。

No.8 香港摩天輪

網路聲量：1,192筆

只要花20港幣（約新台幣84元），就能搭摩天輪欣賞維多利亞港與中環天際線！位於中環海濱的香港摩天輪高約60公尺，設有42個車廂，隨著摩天輪緩緩轉動，可以從空中俯瞰周邊摩天大樓、天星碼頭與九龍半島的城市景觀。這座摩天輪也是熱門影視取景地，曾出現在張凌赫、趙今麥主演的陸劇《櫻桃琥珀》中，為維港風景增添浪漫氛圍。

每趟搭乘時間約15至20分鐘，期間會轉動2至3圈，親民票價成為一大賣點。有遊客分享實際搭乘心得，「其實在香港搭這個摩天輪並不會看到最美的景色，也不是大型摩天輪，但算是知名地標，拍照很美，票價也不貴（20港幣），現場就可購票，所以初次到訪的遊客可以去搭乘看看」。另外，也有網友提醒「搭乘時間約15分鐘，繞3圈。一車廂會坐滿7-8人，會跟陌生人併車」。由於熱門時段可能需要排隊，也不一定能獨享車廂，想避開人潮的旅客可以考慮選擇平日或非尖峰時段前往。

No.7 東岸板道

網路聲量：1,492筆

想貼近海面欣賞香港天際線，不妨走訪位於香港島東區走廊下方的東岸板道。這條全長約2.2公里的海濱步道連接炮台山與鰂魚涌，讓民眾能沿著維港岸邊散步、跑步或騎單車，近距離欣賞海面船隻與對岸建築交織的景色。

東岸板道設有玻璃地面的「水空之鏡」，遊客可以透過腳下的玻璃觀看海面，體驗彷彿走在海上的感覺，沿途還有海洋生物主題壁畫與階梯式觀景座位。有遊客分享「從筲箕灣出發，一路走到銅鑼灣，因為不是假日，人潮不多，沿途可以騎單車、帶寵物同行，也有健身器材可以使用，很適合喜歡運動的人來散步」。

2026年11月，韓國天團BIGBANG成員太陽（TAEYANG）訪港期間，被民眾目擊在東岸板道跑步，引發粉絲關注，也成為觀測期間的網路聲量高點之一。這條海濱步道也因偶像現身，受到更多關注。

No.6 星光大道

網路聲量：1,958筆

「我等了三年，就是要等一個機會！」還記得《英雄本色》中小馬哥的經典台詞嗎？從周潤發在《賭神》中的霸氣登場，到梁朝偉、劉德華主演的《無間道》，一部部經典港片陪伴許多人長大。位於尖沙咀海濱的星光大道，是港片迷必朝聖的景點，沿途設有李小龍、梅艷芳銅像，以及成龍、周潤發、梁朝偉等知名影星的手印，讓熟悉的電影人物與演員名字再次喚起影迷回憶。

星光大道面向維多利亞港，沿著海濱步道漫步，可以欣賞對岸中環、金鐘一帶的摩天大樓。有遊客分享「能親手比對明星手印，相當有趣」，也有人認為，這裡最吸引人的不只是電影文化，還有與維港景色交織的懷舊氛圍，「傍晚來吹吹海風，看看對面的高樓，再想想以前那些經典港片裡的場景，多少還是會有點感觸」。即使不是港片迷，也能在這裡欣賞香港天際線。

No.5 尖沙咀海濱花園

網路聲量：2,465筆

想拍下香港經典的摩天大樓夜景，尖沙咀海濱花園是不容錯過的觀景地點。這條沿著九龍南岸延伸的海濱步道，正對香港島的金融商業區，從高聳的國際金融中心、中銀大廈，到外型獨特的香港會議展覽中心，都能從海濱一帶眺望。尤其入夜後，中環與金鐘的高樓陸續亮燈，璀璨燈火倒映在維港水面上，是拍攝香港經典天際線的熱門角度。

除了拍攝城市夜景，尖沙咀海濱花園也是免費開放的海濱休憩空間，有遊客分享「假日會有不同主題的無人機表演」，但這類活動並非每個週末固定舉辦，出發前仍須確認活動資訊。也有網友特別分享「沿著尖沙咀岸邊，從尖東海濱延伸至紅磡，可遠眺對岸港島景色，除了遊客，還有許多人專程前來跑步、散步及釣魚」，也讓這片海濱成為香港市民日常休閒的場所。

No.4 維港海濱—香港島段

網路聲量：2,503筆

欣賞維多利亞港，不只有尖沙咀這一種視角！香港島沿岸擁有全長約13公里的海濱空間，串連多處公園、步道與公共休憩區。從港島向北眺望，可以看見九龍半島沿岸的高樓、碼頭與穿梭海面的船隻，與尖沙咀仰望中環摩天大樓的景色截然不同。

從鄰近國際金融中心、香港摩天輪的中環海濱，到設有香港會議展覽中心的灣仔海濱，沿途規劃休憩座椅與公共活動空間，也有適合散步、慢跑及運動休閒的步道。旅客不必特別登上觀景台，就能以步行的方式探索港島不同街區，感受海濱融入城市日常的特色。

中環海濱也是香港大型觀光活動的舉辦場地，2026年10月底登場的「香港美酒佳餚巡禮」，匯集來自各地的美酒與特色料理，讓遊客一邊品嚐美食，一邊欣賞維港天際線，4天活動吸引超過17萬人次參與。

No.3 太平山頂

網路聲量：2,786筆

香港高樓林立，但要將整座城市的繁華景象盡收眼底，還得登上太平山頂。這裡海拔約552公尺，站在高處往下望，中環摩天大樓密集排列，維多利亞港從城市之間延伸至九龍半島，連周圍起伏的山巒也能一覽無遺，呈現香港依山傍海的獨特地形。

前往太平山頂本身也是一段觀光體驗。歷史悠久的山頂纜車自1888年開始營運，單程車程約6分鐘，沿著陡峭山坡緩緩攀升，途中可欣賞城市建築與山林交錯的景象。抵達山頂後，除了山頂凌霄閣，也能沿著盧吉道等步行路線，從不同角度欣賞香港天際線。

No.2 西九文化區

網路聲量：11,569筆

如果想找個地方坐下來看夕陽、吹海風，西九文化區的海濱草地是不少人的口袋名單。這片位於九龍西部的開闊海濱空間，面向維多利亞港與香港島的摩天大樓，白天能欣賞港灣景色，傍晚則能看見夕陽緩緩落下，將天空與海面染上暖色調。不必急著趕往下一個景點，也能靜靜感受香港天際線的變化。

西九文化區同時匯集M+、香港故宮文化博物館及藝術公園等藝文地標。有當地人形容這裡是「非常悠閒的地方，適合自己散心、情侶約會、家庭出遊，旁邊有美麗的海景和供人休憩的草坪，不時還會舉辦文藝活動，有空可以過來走走」。相較於單純拍攝夜景，西九文化區更適合安排半天行程，參觀展覽後到免費開放的海濱空間野餐、休息，欣賞維港日落。

No.1 維多利亞港

網路聲量：41,722筆

說到香港最經典的城市景觀，維多利亞港無疑是最具代表性的地標之一。這片位於香港島與九龍半島之間的天然港灣，兩岸摩天大樓林立，形成享譽國際的壯觀天際線。白天能欣賞沿岸高樓與穿梭海面的渡輪，夕陽西下時，天空色彩映照港灣；入夜後，兩岸建築燈光陸續亮起，展現香港繁華的都市夜景。

維多利亞港過去也以「幻彩詠香江」燈光音樂匯演聞名，自2004年推出以來，透過兩岸摩天大樓的燈光與音樂，呈現璀璨夜景。這項長達22年的匯演已於2026年11月18日正式落幕，消息引發網友討論，有人表示「其實現場看並沒有很美，或許是期待太高吧」，也有人直言「取消也好，上次去真的很失望，落後時代太多了」。最後一場匯演特別加入煙火元素，為這項經典表演畫下句點。香港政府規劃以全新「光影巡禮」取代，其他光影項目預計2027年陸續推出。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月23日至2026年11月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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