站在講台上，突然感覺有東西沿著腿往上爬，竟是一隻老鼠鑽進褲子！近日陸媒刊出一名上海女教師、抖音博主「小靈靈」的自述，她上課時遭老鼠鑽入寬褲，情急之下隔著布料抓住，仍強忍恐懼繼續講課，直到下課才到廁所處理。當時看似鎮定的她，最後卻在開車回家的路上哭了一路。

根據大陸縱覽新聞等綜合報導，女教師回憶，事發時曾有學生提醒看到老鼠，她起初以為孩子看錯，便繼續授課。沒多久，腿上傳來異樣觸感，她才驚覺真的有東西鑽進褲管，而且一路往腰間竄。

她說，「我一下子就抓住了」，當時老鼠已接近腰部，只能趕緊隔著褲子捏住。擔心自己突然驚叫，會讓學生慌亂、發生碰撞，她一邊抓緊不敢鬆手，一邊照常講課、回答問題，沒有讓學生察覺自己的處境。

又過了幾分鐘，她看時間接近下課，才趕往廁所。離開學生視線後，剛才壓住的恐懼一下子湧上來。她既怕太用力會把老鼠捏破，又擔心一鬆手，牠會繼續在身上亂竄，當下幾乎想哭。

女教師自述，反覆猶豫後，她隔著褲子用力捏了幾下，確認老鼠不再動，才拉開褲腳，將牠倒進蹲式馬桶沖走。她匆匆一瞥，估計那隻老鼠約七、八公分長，隨即閉上眼睛，趕快完成處理。

整理好衣服後，她重新穩住情緒，回教室繼續上課。直到下班開車返家，積壓的害怕與委屈才終於潰堤，讓她沿路落淚，回家見到家人後才說出這段經歷，讓網友感到「心疼又佩服」。