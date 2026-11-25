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停車場半夜傳怪聲！電動車瘋狂停車868次 保全見無人駕駛傻眼
中國大陸安徽省近日發生一起離奇事件，一處地下停車場凌晨突然傳出車輛反覆移動的聲響，保全循聲查看，竟發現一輛車內空無一人的電動車，正在不斷前進、倒車及調整停車位置，彷彿怎麼停都停不好。更令人傻眼的是，車主事後查看系統紀錄，發現自動停車功能一夜之間竟然啟動高達868次，離奇畫面曝光後引發網友熱議。
根據外媒《NDTV》報導，事件發生於安徽省一處地下停車場，當時約凌晨3時，一輛電動車突然自行啟動自動停車功能，不斷重複前進、倒車及調整車身位置等動作。由於車輛遲遲沒有停止，過程中還不斷傳出異常聲響，引起停車場保全注意。
保全循著聲音前往查看，沒想到靠近車輛後，發現駕駛座上竟然沒有人，車輛卻仍持續自行操作，讓現場人員摸不著頭緒。從流出的監視器畫面可以看到，車輛反覆進行相同的泊車動作，直到最後才停止，停在另一輛已經停妥的車輛旁。
車主事後查看車輛系統紀錄，才發現自動停車功能當晚竟然執行了868次，遠遠超出一般停車情境的操作頻率，讓這起事件顯得十分不可思議。
至於電動車為何會一夜之間不斷重複自動停車的功能，目前真正原因仍未獲確認。外界推測，可能是車輛軟體出現異常，導致自動停車功能陷入重複執行的狀態；也有人認為，車主可能透過手機應用程式反覆啟動遠端停車功能。
另外，由於中國當時有舉辦與駕駛輔助技術相關的競賽，也有人猜測，車主可能為了累積競賽分數，透過遠端功能多次操作車輛。不過，以上都只是外界推測，目前並沒有足夠證據證實是該車輛故障，或有人刻意操作所致。
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