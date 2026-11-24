命運雖設限，卻憑1雙棍打出無限可能！北京街頭日前一段舞棍短片在大陸社交平台爆紅，1名32歲患有腦性癱瘓的男子，在鏡頭前揮動雙節棍的身手如行雲流水。他日常連夾花生、騎單車都感吃力，卻憑著對武打巨星李小龍的熱愛，苦練雙節棍十多年。他強調，在社交媒體記錄生活絕非為了博取同情而是希望以自身經歷鼓勵陷入困境的同路人切勿放棄，其勵志經歷讓網友紛紛讚許。

夾花生感吃力 鏡頭前舞棍自如

據《大米video》報導，事發於11月中旬，32歲的吳先生練雙節棍的影片在網路上引發熱議，影片中的他雖然看起來行動不便，但是練習起雙節棍卻十分行雲流水。據悉，吳先生因早產缺氧患腦性癱瘓，伴有口齒不清及肢體協調較差等後遺症。儘管他在鏡頭外連夾花生、騎單車都覺得困難，但他卻多年堅持練棍，在鏡頭前的雙節棍技巧十分純熟。

屢次擊中頭部流血 無阻拜師學藝

《九派新聞》報導指，吳先生在15歲時申領了二級殘疾人證，當時醫生建議他多做運動，他亦銘記於心。自小迷上李小龍電影的他，初中時獲父親贈送一套海綿雙節棍，自此看著電視自學。初學階段，他經常被雙節棍擊中頭部甚至流血受傷，一度萌生放棄念頭，但最終在家人的尊重與支持下堅持下來。

考入大學後，他正式加入雙節棍社團接受系統訓練，並兼學九節鞭及齊眉棍。大學畢業後，他隻身到北京從事軟件技術工作。他直言，多年的武術訓練令他體格變得強壯，肢體控制能力亦顯著提升。

當事人盼帶動病友 網友稱「功夫在棍外」

吳先生表示，習武既是愛好也是鍛鍊身體的方式，日後會繼續，並希望其他身處困境或有疾病的朋友可以透過鍛鍊改善生活，不要輕言放棄。其同事陳先生透露，吳先生性格隨和，除了說話與動作稍微緩慢外，與常人無異，在工作上亦非常專注。網友被他的經歷觸動，紛紛留言大讚：「十年獨居，功夫在棍外。」、「身體被命運設限，卻被他用雙節棍打出了無限可能，這才是真正的強者。」、「真的太勵志了！憑著熱愛堅持練雙節棍，靠自己站穩腳跟獨自生活，這份毅力讓人由衷佩服」。

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文章授權轉載自《香港01》