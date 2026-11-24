雲南昭通發生1起直播帶貨烏龍事件。1名擁有逾120萬粉絲的主播，原定受邀到當地果園進行直播推銷，卻因無人接應而「去錯果園」，誤闖鄰近果農陳先生的果園並在鏡頭前即場切毀大量蘋果作展示。陳先生在社交平台觀看影片時驚覺自家果園被毀，隨即報警並指控損失蘋果逾千斤。經當地政府介入調查及現場秤重，證實實際損毀蘋果共181斤（90.5公斤），涉事雙方最終在調解下達成賠償協議。

果農上網驚見自家果園被毀 怒斥損失逾千斤

綜合大陸媒體《紅星新聞》及《極目新聞》報導，事件曝光於11月20日，雲南昭通果農陳先生在社交平台發布影片，指控1名主播未經其本人及家人同意，私自闖入其蘋果園進行直播帶貨。從陳先生發布的影片可見，果園泥地上散落大量被切開的蘋果，甚至連掛在樹上的蘋果亦被直接削去一半，現場一片狼藉。

陳先生表示，早前瀏覽社交平台時，意外認出直播背景正是自家果園，隨即報警處理。陳先生最初估算，該主播在直播期間當場切開逾200斤（約100公斤）蘋果展示，按當時市場價每斤3人民幣（約14元新台幣）計算，僅此部分已損失逾600人民幣（約2961元新台幣）。加上直播過程中被碰落在地及私自摘下的果實，他估計遭破壞及浪費的蘋果總計逾千斤。

主播曾提6千元私了遭拒 影片現已全數下架

涉事帳號名為「媽媽的果園」，在網上擁有逾120萬粉絲，其商品連結主要銷售昭通蘋果，過往不少影片均以在果園即場切開蘋果展示品質為賣點。該主播在主頁標籤中寫道：我家3代都是果農，爺爺種蘋果，爸爸種蘋果，我也種蘋果……

糾紛曝光後，陳先生曾在影片留言區回覆網友，透露自己曾找該主播理論，對方當時表示願意賠償6,000人民幣（約2900元新台幣），但他認為金額未能彌補損失而拒絕接受。截至11月22日晚上7時許，該主播社交平台上的全部影片均已下架。

官方通報：找錯地點誤入相鄰果園

事件惹來廣泛關注，雲南昭通市昭陽區洒漁鎮人民政府於11月23日凌晨發布通報，指洒漁鎮政府在事件發生後隨即展開調查，並在雙方當事人現場見證下進行秤重，確認實際損毀的蘋果共計181斤（90.5公斤）。

經進一步核實，名為「媽媽的果園」的主播原定於11月9日及10日應果農常某某邀請，前往其蘋果園進行直播帶貨，由於當天常某某未有到場接應，主播在無人帶路下找錯地點，結果誤入與常某某相鄰的陳先生果園。通報最後表示，經當地部門介入調解，涉事雙方已於11月22日就賠償事宜達成協議，「媽媽的果園」負責人已向陳先生當面致歉，並賠償其經濟損失。

延伸閱讀：

直播帶貨造假！身處果園女主播話「開冷氣」穿幫 揭4大電商套路

衣服穿3年、主播借衫直播穿完即退 商家「連坐法」拉黑全街自保

文章授權轉載自《香港01》