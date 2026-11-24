中國廣西南寧一所大學日前發生一起令師生心碎的校園交通事故。廣西民族大學武鳴校區多年來在校園內放養一群鴨子，牠們被學生親切地稱為「鴨學長」或「鴨學弟」，深受師生喜愛。然而，其中一隻鴨子卻遭到入校送貨的貨車輾斃，肇事車輛更直接駛離校園，引發學生在網路上發文悼念，並譴責司機肇事後逕自離去。事隔2天，肇事司機在學生餐廳門口張貼道歉信，並放置一桶鴨飼料表達歉意，最終獲得學生諒解。校方也已介入處理，要求商家更換物流業者，並禁止肇事車輛再次進入校園。

校園放養多年成「全校寵兒」 事發後僅剩2隻鴨子

據中國《大河報》報導，廣西民族大學學生表示，這群鴨子從小就在校園內飼養，平時並未關在圍欄內，經常在校園各處自由走動，與師生建立了深厚的感情。

意外發生於11月13日，一輛負責替校內學生餐廳攤商運送貨物的貨車，行經武鳴校區一處垃圾集中區附近時，不慎輾過路面上的一隻鴨子，導致鴨子當場死亡，貨車司機似乎並未察覺，繼續開車離去。有目擊學生拍下現場照片，隨後上傳至社群平台發文悼念，同時質疑司機輾過小動物後直接離開的行為缺乏責任感。該校學生透露，這起意外發生後，校內只剩下2隻鴨子。

司機在學生餐廳外張貼道歉信 送一桶飼料彌補過失

面對外界關注，肇事司機於11月15日在校內學生餐廳門口張貼一封道歉信。司機在信中解釋，由於當時「車輛發動機噪音比較大，我當時並沒有察覺到發生了意外，所以駕車駛離現場」，並坦承自己行車時觀察不夠仔細、駕駛不夠謹慎，責任全在自己身上。

司機在信中承諾，未來進入校園一定會放慢車速，隨時留意路上的小動物與行人，並在信末寫道：「對不起，小鴨子。」此外，司機也在道歉信旁放置一桶鴨飼料，供學生自行取用、餵食鴨子，並承諾將負起後續飼養及相關補償責任，以表達心中的愧疚。

校方證實警方已告誡司機 禁止肇事車輛再入校

11月16日，有該校學生向媒體表示，許多同學對校內的鴨子有著深厚的感情，得知意外發生後都感到十分心疼，但看到司機誠懇的道歉態度，大家也表示願意接受道歉。

同日，廣西民族大學武鳴校區校園安全管理單位向媒體證實，事發當天校方已立即向轄區交通警察反映情況，警方隨後聯繫肇事司機，並對其進行告誡及交通安全教育。此外，校方已要求相關學生餐廳攤商更換物流業者，並明確禁止肇事貨車再次進入校園，目前司機仍在配合校方進行後續協商及處理。

這起意外雖然未造成人員傷亡，警方也以告誡及交通安全教育處理，但事件也凸顯校園內人、車與動物共存的管理問題。當放養的動物在校園內自由活動，又遇上頻繁進出的送貨車輛，該如何有效避免碰撞、落實校園車速限制，仍有待校方進一步制定明確的管理規範，避免類似悲劇再次發生。

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文章授權轉載自《香港01》