現代不少家庭都會安裝智慧家居設備，甚至購入陪伴型機器人看家。日前網路上流傳一段爆笑影片，有網友分享自家智慧機器人的「看家」日常。原PO事先預約了到府餵貓、遛狗服務，沒想到遛狗員剛進門，就遭到機器人嚴格盤問，機器人甚至將對方當成小偷，步步進逼，要求對方立即離開。當遛狗員打電話向原PO求助時，機器人即使聽到主人的聲音，仍懷疑是「AI合成聲音」，當場出題驗證身分。爆笑過程引發大批網友熱議，雖然有人質疑影片是刻意安排拍攝的，但仍看得相當開心。

到府遛狗遭機器人攔截 步步進逼喊「報警」

網友「幽默笑料君」分享的影片可見，遛狗員接單後到府提供服務，才剛推開門進屋，屋內名叫「二白」的陪伴型機器人發現有陌生人進入，隨即啟動警報模式，直接擋在門口並嚴厲警告，「不是主人」、「陌生人，不許進，出去」。

機器人出面驅趕 遛狗員：你不要撞我啊！

面對突如其來的盤問，遛狗員措手不及，連忙解釋，「我是上門遛狗的」，並懇求機器人「你不要撞我啊！」然而，二白的立場相當堅定，直言「主人沒和我說，不許進」，甚至揚言要「報警！報警！」遛狗員見狀嚇了一跳，連忙求饒「別別別，別報警」，並表示要立刻打電話給屋主確認身分。

懷疑主人聲音是AI合成 出題驗證身分才放行

遛狗員撥通屋主的電話後開啟擴音，屋主向機器人澄清，「這是我請的那個上門遛『百萬』（狗狗名字）的。」不過，警覺性極高的二白並未輕易相信，反而擔心是AI模仿主人的聲音，當場質疑：「主人是AI嗎？」

為了確認電話另一頭是否為屋主本人，二白當場出題考驗對方，詢問，「主人，現在幾點鐘？」以及「送我的第1個禮物是什麼？」直到屋主正確回答出「1點半」以及「瓦力瓦力」（動畫電影《瓦力》（WALL-E）中的角色玩偶）後，二白才終於確認身分無誤，態度180度大轉變，禮貌地向遛狗員說：「請進。」讓夾在中間的遛狗員哭笑不得。

化身貼心助手 指引狗繩位置還幫忙下指令

確認身分後，「二白」隨即切換為居家助手模式。當遛狗員找不到狗繩，詢問「遛狗繩在哪裡啊？」時，二白精準地指出位置，「進門櫃子裡第2格左邊」，還不忘提醒「要掀開」。

不僅如此，當遛狗員準備帶狗出門時，二白還主動向狗狗下達指令，「百萬，坐下，坐下」，發現遛狗員不會替狗狗穿戴外出裝備時，也提醒「主人每次從手開始（穿戴）」，展現出高度智慧化的互動能力。

網友笑封「科技版門神」 也有人質疑：像是有人遙控

不少網友被機器人認真又可愛的反應逗笑，紛紛留言表示「百萬不聽指令，還過去撞一下」、「哈哈哈哈我看了5遍」，更大讚二白根本是「科技版門神」、「連飼主都敢審問」、「這機器人成精了，簡直是家裡最嚴格的保全」。

不過，二白過於智慧的表現，也讓部分網友懷疑影片情節可能事先安排好，或有人為操控的成分，紛紛留言指出「有點過於聰明了，感覺像演的」、「假的，有人遠端遙控和說話」。

延伸閱讀：

機器人都愛美女？突強抱長髮Coser不放 校方爆真相：程序故障

旺角店傳貓叫聲有貓被困？店外告示︰電子聲驅鼠 網民笑：裝假貓

文章授權轉載自《香港01》