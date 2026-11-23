曾因在大陸哈爾濱馬拉松賽上奪冠而被稱為「最快女護士」的張水華，於賽後哭訴要求調休引發爭議。她於今年1月辭職後，成為全職跑手。近一個多月時間，她已經連續獲得5項賽事冠軍和一項賽事亞軍，據陸媒統計，這段時間她的獎金收入已達到26.5萬元人民幣（約130萬元新台幣）。

2025年8月31日，張水華在2025年哈爾濱馬拉松賽中，以2小時35分27秒的成績刷新個人最佳，獲得大陸國內女子組冠軍，她也因此被稱為「最快女護士」。然而在賽後採訪中，她因哭訴要調休引發爭議。2026年1月，張水華宣布辭職成為全職跑手。

據《澎湃新聞》報導，11月22日，2026黃石馬拉松張水華跑出1小時15分6秒，刷新個人最好成績奪得女子組半程馬拉松冠軍。

近一個多月時間，她已經連續獲得5項賽事冠軍和一項賽事亞軍——在西安馬拉松、宜昌半程馬拉松、羅城半程馬拉松、南昌馬拉松，以及如今的黃石馬拉松都有冠軍入帳，並在成都馬拉松獲得亞軍。

據統計，這段時間她的獎金收入已達到26.5萬元人民幣。此前在談及辭職一事時她表示，自己不上夜班後壓力變小，睡眠也好一些，現在跑步就像自己的工作，基本每周末都會參加比賽。

她的經歷也引來網友評論：「這樣不挺好嘛。人生很多時候不能既要又要，得有取捨。」「做自己熱愛的事情還能養活自己，真好。」「挺好的，也不用換班了。做自己喜歡的事。」

此前報導

張水華原本是福建醫科大學附屬第一醫院的護士，在2025年哈爾濱馬拉松賽後的採訪中，她情緒激動，因為醫院領導未給予她調休參賽的機會。當時她表示：「我們領導說，你要參加比賽，你自己的事情，是你自己的業餘愛好，你自己去跟同事調，同事願意調你就去，同事不願意調你就沒必要去。所以我這次跑哈爾濱，我一直在心裡有一個信念，就是希望我自己能拿國內第一，希望能夠證明自己。」

2025年12月10日，福建醫科大學附屬第一醫院官網發布的通報指出，因張水華違規兼職取酬及以虛假理由獲取調休，醫院對她進行了警告處分，期限為6個月，並不允許她參與2025年的評優。

在2026年元旦，「最快女護士」張水華在2026年東極撫遠新年馬拉松中獲得女子組第一名。1月2日，被稱為「最快女護士」的張水華在其社交平台上發布了一則影片，宣布辭職。

在她的辭職影片中，張水華說，一路走來，得益於大家一直以來的支持與鼓勵。經認真思考了很久，她決定辭去陪伴多年的工作。她特別感謝醫院的培養，領導的信任，還有同事們的包容與支持，「非常感謝這段時間大家對我的批評與建議，這些都會成為我人生中最寶貴的財富。真心祝願大家越來越好！」

她又稱，離開不代表結束，而是新的開始，「就像這場冰雪馬拉松，經歷風霜洗禮，出現那一刻，疲憊都化作了新生的力量，心中也升起了屬於自己的太陽。未來，我會帶著這份奔跑的勇氣和熱忱，繼續陪伴在大家身邊。祝所有朋友身體健康，萬事順意！」

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文章授權轉載自《香港01》