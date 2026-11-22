近年不少大陸學子選擇到香港升學，尋求更廣闊發展空間，然而，轉換教育軌道與適應異地生活，往往伴隨不為人知辛酸。近日，一名由大陸來港「轉軌」應考DSE（中學文憑試）的女學生，在小紅書發文大吐苦水，稱來港後壓力「爆煲」（超過極限而崩潰），列出3點痛苦崩潰直呼「香港你到底在空氣裡加了什麼？我本來好幸福的」。

貼文隨即引來網友熱議，不僅有大批「港漂」學生圍爐取暖，亦有不少香港網友留言鼓勵，展現網路溫情。

「自從來香港就好崩潰呀！香港你到底在空氣裡加了什麼？」該名女生於小紅書發文，指她是大陸普通高中藝術生「轉軌」來香港考DSE（中學文憑試），期望考入「三大（香港大學、香港中文大學、香港科技大學），可是自7月份來港上學後，「沒有一個月是真正開心的」。

原PO列出三個令她「痛苦崩潰」的問題，包括「作業和試卷一堆一堆的寫，為什麼這麼多作業、這麼多課、這麼多要學的」、「為什麼這麼快就要DSE大考了」、「為什麼我什麼都沒做」，直呼「我真的每天都好崩潰。我今天又在哭，一邊哭一邊打字，我的房卡又找不到了，耳機又摔壞了，剪短髮剪毀了，房間空調壞了好幾天師傅也沒時間來修」。

種種不順令原PO大感不滿，控訴「香港你對我做了什麼？我本來好幸福的，我現在只能變成一個空有野心卻什麼也不做，每天就是哭了睡睡了哭的豬」。

網友看過貼文議論紛紛，不少「同路人」分享類似感受：「原PO妳完全說出了我的心聲」、「我也好痛苦，我想回大陸」；也有大批網友留言鼓勵原PO：「可以來香港讀書已經比很多人幸運，過1至2年適應了便沒事」、「妳可以有千千萬萬個不想留在香港的理由，但留在香港只需一個原因，就是當初那個令妳來香港的原因」、「沒事的，妳還這麼年輕，關關難關關過」、「妳一定可以克服這些困難的，加油」、「DSE玩家表示：我覺得高考更難…大陸數學是香港選修課M1/M2的程度，中文更不用說，可不是背幾遍課文…就英語香港比較難，知足吧，努力」。

面對海量留言，原PO強調自己「轉軌」並非「逃避」，而是為了追求更好的機會與環境，「我更想要機會，到更好的院校更大的天地的機會，我更想要環境，我去過三大校園，我想要和更厲害的人並肩，因此我如今站在這陌生的土地上，我的痛苦與崩潰真實存在，但我想說我沒有在逃避，我想說我本來就很優秀，我知道所有的困難都是暫時的，我也看到評論區有很多有同樣感觸的香港留子，謝謝大家的建議和共情」。

這名女生的經歷，正是近年大批大陸生「轉軌」赴港升學寫照。根據香港考評局官方數據，2026年DSE總報考人數飆升至58,576人，創下近5年新高，當中自修生人數首度突破1.2萬大關（達12,186人），按年大幅增加18%。升學專家指出，這批新增的自修生中，絕大部份為大陸非傳統名校的考生，他們看準了DSE在國際及香港本地院校的認受性。然而，「轉軌」並非捷徑，除了要面對英文科考核門檻，還要獨自處理在港的生活起居，挑戰極大。

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文章授權轉載自《香港01》