枕邊相伴19年的摯愛男友，真實身份竟從頭到尾都是「女兒身」！廣東佛山1名37歲女子，自2006年起隱瞞女性身份並使用假名，以男性身份與女友柳女士交往，期間更屢次談婚論嫁。為免身份被識破，女子平日不但作中性打扮，甚至在公共場所刻意使用男廁。直至2025年雙方因債務糾紛鬧上警局，柳女士才驚悉交往19年的「男友」竟是女性，且對方在6年間以各種藉口騙走她逾46萬人民幣（約220萬新台幣）。佛山禪城法院近日審理案件，裁定趙某詐騙罪成，判處有期徒刑7年3個月。

戀愛19年屢談婚嫁 為維持男性形象刻意入男廁

綜合大陸媒體《紅星新聞》報導，柳女士於2006年經朋友介紹認識趙某，當時趙某刻意隱瞞自己的真實姓名及性別，謊稱自己是男性，隨後與柳女士發展成情侶關係。

在長達19年的交往過程中，趙某平日總是作中性打扮，對外亦堅稱自己是男性；為了維持男性形象，趙某在日常生活中刻意使用男廁。期間，趙某更多次與柳女士商談結婚事宜，令柳女士對這段感情及對方的身份深信不疑。

迷信風水索「6、8、9」尾數轉賬 6年騙財逾46萬

然而，2019年至2025年期間，趙某開始以談婚論嫁、尋找風水師化災解難、父親生病及資金周轉緊張等理由，頻繁向柳女士索取金錢。趙某更聲稱配合風水師要求，特意要求柳女士轉賬尾數為「6、8、9」的吉祥數字金額。

柳女出於信任，前後陸續轉賬合共逾46萬人民幣（約220萬新台幣）。但調查發現，趙某在借錢時根本沒有固定工作，名下亦無任何物業，銀行更存在不良信用記錄。她騙取所得的款項，除部分用於支付房租及父親醫療費外，其餘均被她揮霍於賭博上。6年間，趙某僅向柳女士歸還約1.8萬人民幣（約8.8萬新台幣）。

警局調解始揭女兒身

直至2025年6月，柳女士因追討欠款無果決定報警求助。2人在警方協調下簽訂還款協議，柳女士正是在此時才得悉趙某的真實女性身份，19年感情瞬間幻滅。由於趙某事後並未履行還款協議，經公安通知後，趙某於2026年1月24日主動到警局接受調查，同日被警方刑事拘留。

辯稱屬正常借款不獲接納 判囚7年3個月

在庭審期間，趙某辯稱涉案款項屬於正常借貸，不構成詐騙。但佛山禪城法院審理後認為，趙某虛構姓名及性別，令柳女士產生錯誤認知並建立男女朋友關係，且在缺乏還款能力下長期以虛假理由索財，明顯具備詐騙的主觀故意與行為。扣除立案前退回的1.8萬人民幣（約8.8萬新台幣），法院認定趙某詐騙金額為44.2萬人民幣（約210萬新台幣）。

考慮到趙某雖屬主動投案，但當庭否認主要犯罪事實，不能認定為自首，僅酌情從輕處罰，一審判處其有期徒刑7年3個月，並罰款7萬人民幣（34萬新台幣），同時責令其繼續退還44.2萬人民幣（約210萬新台幣）予柳女士。

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文章授權轉載自《香港01》