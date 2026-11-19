中國大陸河南漯河一名37歲理髮師華志杰，不靠畫布和畫紙，專在地板上用顧客剪下的碎髮作畫，題材涵蓋關公、項羽等歷史人物及長城、迎客松等山水。作品曝光後驚呆不少顧客，更有網友笑稱他是「被理髮耽誤的畫家」。

尖尾梳作畫筆 電剪精雕五官

據《百姓關注》，1989年出生的華志杰在源匯區經營一家美髮店，自幼熱愛繪畫及歷史人物，但從未系統學過畫畫，純屬個人愛好。

他平日利用剪髮的空閒時間在地板上創作，沒有專業畫筆就用店裡的尖尾梳代替，沒有顏料就用染髮染料為碎髮上色。

華志杰介紹，畫人臉肖像等精細部位時，需先用推剪將頭髮弄得更細更碎才能畫好。不少顧客起初根本看不出畫作是頭髮做的，得知真相後「基本上都很震驚」。目前他已用碎髮創作了幾十幅作品，後續準備裝裱掛上牆。

因惜物觸發靈感 首幅畫一小時完工

這場跨界創作始於2024年夏天。當時華志杰看到短視頻裡有人用樹葉、水泥等材料創作，想到自己每天剪下大量碎髮「扔了怪可惜的」，便開始大膽嘗試。

他的第一幅碎髮畫是遊戲《黑神話：悟空》的IP形象，僅用一個多小時便完成，此後創作熱情一發不可收拾。華先生表示不會丟掉這個愛好，閒暇之餘仍會繼續作畫。網民看到作品後紛紛留言點讚，驚嘆其無師自通的藝術天賦。

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文章授權轉載自《香港01》