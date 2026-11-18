公共場所竟出現不雅行為！香港社群平台Threads及多個網路論壇近日瘋傳一段影片，畫面顯示，一對身穿校服的男女學生，在土瓜灣海心公園的海心亭疑似當眾發生性行為，引發網友熱議。更有人認出兩人身上的校服，疑似來自香港某所中學，紛紛批評兩人行為不妥，呼籲警方介入調查。

香港警方表示，九龍城警區刑事支援隊經深入調查後，於11月17日逮捕一名17歲少年，涉嫌「對未滿16歲兒童作出猥褻行為」。目前少年仍遭警方拘留，案件持續調查中。

據了解，影片中的男女自2024年起便開始交往，事件發生於約半年前，當時遭不明人士拍下影片，直到近日才被公開上傳至網路。警方獲悉後介入調查，並逮捕涉案少年。

男女學生海邊親密行為遭偷拍 影片網路瘋傳

這段影片自11月16日起，陸續在Threads、香港連登討論區等社群平台流傳，引發大量網友關注。

從網路流傳的畫面可以看到，一對穿著校服的男女學生出現在海邊，兩人面對面擁抱，並做出疑似性行為的動作，過程遭人拍下。影片還搭配香港歌手Byejack與Midnight海倫合唱的歌曲《聽海浪》作為背景音樂，意外讓這首歌曲受到關注。

此外，網路上也流傳另一段疑似同一對男女的影片，地點同樣位於海邊，畫面顯示兩人有其他不當的親密互動。不過，目前尚無法確認這段影片的真實性，以及是否與本案有關。

網友認出疑似香港某中學校服 批評公共場所行為不妥

影片曝光後，立刻引發香港網友熱議。不少人對兩人的行為感到震驚，還有人聲稱認出影片中男女學生所穿的校服，懷疑兩人就讀香港某所中學。

另有自稱知情的網友透露，「聽說影片是同學拍的」，但相關說法尚未獲得證實。

不少網友也批評兩人在公共場所做出親密行為相當不妥，紛紛留言表示「這下事情大條了」、「道德淪喪」、「有這麼急嗎？」、「公共場所耶，快報警」，還有人諷刺「香港土地問題真的很嚴重」。

公共場所猥褻行為恐觸法 散布不雅影片最高可判3年

根據香港《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人若無合法權限或合理理由，在公共場所或其他人可以看見的情況下，猥褻暴露身體任何部位，即屬違法。一經定罪，最高可處2000港元（約新台幣8000元）罰款及監禁6個月。

此外，根據香港《淫褻及不雅物品管制條例》第390章第21條，任何人在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品屬於淫褻內容，均可能構成犯罪。一經定罪，最高可處100萬港元（約新台幣400萬元）罰款及監禁3年。

若相關社群媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，也可能受到相關法規規範。

由於本案涉及未成年人，網路流傳的影片也引發隱私及兒少保護疑慮。民眾應避免轉傳相關影像，以免造成當事人二次傷害，甚至涉及法律責任。

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文章授權轉載自《香港01》