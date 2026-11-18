香港將軍澳海濱公園近日出現奇特景象！有民眾在網路上分享多張照片，只見海邊的消波塊上，竟鋪滿上百片白色長條狀物體，尾端還拖著細長的「尾巴」，讓不少網友看得一頭霧水，甚至有人猜測是「用過的保險套」、「水蟑螂」。不過，隨著照片引發熱議，越來越多網友認出這些神祕物體的真實身分，答案竟是一種常見的平民美食。

一名香港民眾11月16日在Facebook社團「西貢將軍澳討論區」發文，寫下「經典的曬好物，在將軍澳海濱公園發現」，並附上多張現場照片，分享自己在將軍澳海濱公園目睹的奇特景象。

消波塊鋪滿上百片「神祕白色物體」

從照片可以看到，將軍澳海濱公園多塊大型消波塊上，密密麻麻鋪滿上百片白色物體，每片都呈現長條狀，尾端還帶有細長的條狀部分，外型相當奇特。

消波塊旁停泊著不少船隻，但現場並未看到有人看管這些白色物體，讓整個畫面更顯神祕。

照片曝光後，立刻引發網友熱議，有人驚呼「我還以為是用過的保險套」、「水蟑螂？」也有人猜測可能是魚鰾，表示「看起來像魚鰾，就是魚用來控制浮沉的器官，也叫魚肚、魚膠（花膠）」，但同時也納悶，為什麼要放在消波塊上曬乾，難道不怕掉進石縫裡？

網友揭開真相！竟是常見的平民美食

不過，隨著討論越來越熱烈，更多網友認出這些「神祕白色物體」的真實身分，原來竟是切成長條狀、準備曬乾的「白蘿蔔」，推測有人打算將白蘿蔔曬乾後，製作潮州傳統醃漬食品「菜脯」。

不少網友恍然大悟，但也有人對晾曬方式感到傻眼，紛紛留言表示「切得這麼厚、這麼大塊」、「這是在曬蘿蔔做潮州菜脯，但這種下雨又潮濕的天氣根本不適合曬，沒道理不知道吧」。

還有網友指出，正常來說，應該選擇東北季風強勁、天氣非常乾燥的日子曬蘿蔔，質疑現在的天氣根本不適合。另外，也有人擔心食物衛生問題，直言「這個地方老鼠這麼多，真不知道他在想什麼」。

公共場所隨意曬食物恐違法！最高可罰10萬台幣

事實上，在海濱公園等公共場所隨意晾曬食物，不僅可能引發衛生疑慮，也可能觸犯香港相關法規。

根據香港法例第132X章《食物業規例》第13條第1款，任何人不得因經營食品業務，而使用或允許他人在庭院、巷弄、街道、露天場所、屋頂等地方，製備或存放未加遮蓋的食物，或清洗、存放用於製備及供應食物的器具。違規者一經定罪，最高可處1萬港元（約新台幣4萬元）罰款及監禁3個月。

即使只是私人用途，在公共場所隨意擺放或晾曬物品，也可能涉及妨礙通行。根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第4A條，任何人若沒有合法授權或合理解釋，在公共場所擺放或留下物品，對行人或車輛造成、或可能造成阻礙、不便或危險，即可能構成俗稱的「阻街罪」。

一旦罪名成立，最高可處第4級罰款，即2.5萬港元（約新台幣10萬元），或監禁3個月。

不過，實際是否違法，仍須視晾曬用途、現場狀況及執法機關認定而定。

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文章授權轉載自《香港01》