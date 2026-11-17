常有人說上海男人是「神隊友」，不僅願意下廚，還會主動分擔家務。近日上海一名結婚21年的男子，因為準備返回東北老家住1個月，擔心不會煮飯的妻子天天吃外送，竟花了3天時間準備餐點，不僅將10多種家常菜分裝成46盒熟食，還親手包了400多顆不同口味的水餃，甚至在冰箱門上貼好加熱說明，讓妻子不用煩惱三餐。消息曝光後引發熱議，不少網友大讚他是好老公，但也有人對夫妻間的家務分工提出不同看法。

回老家住1個月 最擔心妻子三餐沒著落

根據《極目新聞》及《先鋒新聞》報導，顧先生與妻子結婚已有21年，由於妻子平時不會煮飯，因此當他準備返回東北老家住1個月時，最放心不下的就是妻子的三餐問題，擔心她長期依賴外送，導致飲食不規律。

花3天準備46盒菜、400顆水餃 冰箱貼滿加熱說明

為了讓妻子在自己不在家的期間也能吃得營養，顧先生出發前特地花了3天時間採買食材、下廚料理及分裝餐點。

他將10多種家常菜分裝成46盒熟食，另外親手包了400多顆不同餡料的水餃，就連牛肉片和豬肉片也事先切好分裝，方便妻子直接下鍋煎熟食用。

不僅如此，顧先生還細心地在冰箱門上貼好提醒紙條，清楚標示各種餐點的加熱方式，讓妻子只要打開冰箱，按照指示加熱，就能輕鬆解決三餐。

網友大讚「東北男人的愛」 滿滿冰箱藏著貼心

這段故事經多家中國媒體報導後，又被全國婦聯「女性之聲」官方微博轉發，迅速登上微博熱搜。

不少網友看完後相當羨慕，紛紛大讚「東北男人的愛，實在又份量十足」，也有人感嘆「愛就藏在一日三餐裡」，認為顧先生不只是準備食物，更是透過實際行動表達對妻子的關心。

這起事件之所以引發廣泛共鳴，不只是因為46盒熟食和400多顆水餃的數量驚人，更是因為這樣的情況貼近不少家庭的日常生活。許多夫妻都有固定的家務分工，通常由其中一人負責下廚，另一人則習慣被照顧。一旦平時負責煮飯的人必須長時間離家，另一半就得面臨如何自行解決三餐的問題。

結婚21年妻子仍不會煮飯 家務分工意外掀起討論

不過，這段看似溫馨的故事，也引發另一種討論。顧先生與妻子結婚21年，妻子至今仍不會煮飯，他受訪時直言，「她不會煮飯，不放心她吃外賣」。這句話除了透露他對妻子的關心，也反映出兩人長期以來的家務分工模式。

有網友對顧先生的貼心舉動表示羨慕，但也有人認為，若夫妻其中一方長期完全不下廚，等於將日常飲食全交給另一半負責，一旦對方因故離家，連基本三餐都得仰賴事先準備好的餐點。

這段故事令人感動的地方，在於顧先生願意花時間照顧妻子的生活需求，但也讓外界開始思考，夫妻間的家務分工是否應該更加彈性，避免長期由同一人承擔。

事實上，上海男性願意分擔家務的形象，過去就曾成為討論話題。根據中國媒體《中國新聞網》報導，2006年公布的一項針對北京、上海、廣州三地男性的生活調查顯示，約7成上海職業男性願意在家扮演「賢內助」，從煮飯到打掃都願意親自動手，也讓上海男人「疼老婆、會做家事」的形象受到關注。

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文章授權轉載自《香港01》