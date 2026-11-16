逛博物館不安分！男伸手進入女伴褲裡邊走邊摸 不雅影片瘋傳

公眾地方不應作出猥褻行為。香港社交平台Threads瘋傳多段影片，西九文化區M+博物館內有男女當眾作出不雅行為，其中男子把手伸進女伴短褲內撫摸臀部，且邊行邊摸，畫面令人咋舌，目擊者直斥「這位先生有沒有這麼急啊？」

影片震撼網友，批評該對男女離譜，「瘋了」、「好不尊重那個女人」，又呼籲報警處理，「公眾地方作出猥褻行為」。另有網友認出該對男女是「慣犯」，身份為曾在網路上引起公憤的外籍男子及華裔女子，常在街上作出不雅行為，且行為更誇張。

有網友近日在Threads發布多段影片，顯示西九文化區M+博物館內有男女作出不雅行為，且「邊行邊摸」，他對此大感不滿，「這位先生是不是這麼急，在M+摸這麼久，還要邊走邊繼續摸」。

從影片看到，M+博物館內當時人來人往，但有1名穿深色短袖上衣男子參觀時，一直把手伸進旁邊女伴的短褲內撫摸臀部，而且眾目睽睽下邊行邊摸，直走、轉彎也沒有把手伸出來，女伴則未見有顯著反抗動作。

男方更在撫摸女伴臀部情況下，笑着與另一名女子聊天，若無其事，畫面震撼。

事件於網路廣泛流傳後，有網友認出該對男女是「慣犯」，不少人分享影片顯示他們曾在港鐵站及車廂內公然撫摸下體私處，「真的好誇張，還沒上地鐵前，就已經在擠前面了」；在街上走路時也會邊行邊伸手入裙摸臀部，「星期六在尖沙咀也遇到他們，外籍人士加1個華裔女子」。

其他網友看後紛紛批評該對男女離譜，認為應報警。根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元，約台幣8395元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

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文章授權轉載自《香港01》