女教師放產假被投訴 家長質疑：一定要生孩子？

家校之間的信任，正在被一封封越界舉報信消耗。大陸校園近來頻現家長越界投訴，引發社會關注。《新京報》曾報導，大陸1所小學有原任班主任因懷孕放產假，校方隨即調派新教師接任，豈料有家長未經溝通便直接向校方投訴，質疑教師「是否一定要生孩子」，更要求校方保證接任的新老師在任期間不會懷孕。

該校新學期開學首2周已接獲接近40宗投訴；另1名教師統計，某市2023年全年接獲近400宗針對教師的投訴，經調查證實的僅約50宗。長三角一所小學的資深教師鄒華因2年前學生尿濕褲子的舊事被家長實名投訴，其後在排隊領餐時因整頓紀律被拍片放上網，最終被調離教學崗位。央視《朝聞天下》播出專題報導，相關話題登上微博熱搜，國家教育部表明會及時為遭不實投訴的教師澄清正名，對捏造事實及惡意誹謗行為採取零容忍態度。

據《新京報》報導，陳昱（化名）在產假換人爭議中的小學任教，專職處理投訴，她過往亦曾任班主任，2年前轉任行政崗位。涉事小學規模龐大，全校有近6,000名學生、逾90個班別。她透露，今年9月新學期開學首2周，已接獲接近40宗投訴，平均每日4至5宗；而往年全年僅接獲4至5宗投訴已算偏多。

除更換班主任外，校方安排的校園清潔及自理訓練亦惹來投訴。有家長認為年幼學童不應從事清潔廁所等厭惡性工作，質疑為何不由教師負責，或由校方撥款聘請專業清潔工人。其他常見投訴理由還包括懷疑教師針對其子女、功課量過多令學生須做功課至深夜11時，以及管教過嚴等，部分投訴人甚至是在校學生。

報導引述另1名教師的統計，某市於2023年全年接獲近400宗針對教師的投訴，經調查後證實屬實的僅約50宗，其餘絕大部分均缺乏事實依據。不少教師為此須反覆提交書面解釋及接受核查，部分人甚至被迫調離教學崗位。

調查指出，許多不實投訴源於家長焦慮、資訊不對等或誤會。直接開口質疑教師太難，如何委婉地表達不滿，如何試探老師態度，成了家長的熱議話題，而「送禮，看老師收不收」，是較受家長認同的做法。

《新京報》在同一篇報導中記錄了長三角地區1所小學教師鄒華（化名）的經歷，反映出教師面對長期投訴的壓力。2年前，鄒華班上1名性格內向的學生在課堂上不敢舉手請示如廁，結果尿濕褲子。當時鄒華正在授課，無法親自帶該生離開，遂按校內既定程序，安排保安核實資料後協助護送學生離校。事隔2年，該名家長竟帶同子女前往教育部門投訴。

因擔心孩子被老師「穿小鞋」（意指暗中針對刁難），學生家長此前從未當面提出質疑，其間唯一一次接觸，是他想送禮道謝，但被鄒華拒絕。鄒華開會聽到舉報原因才明白，正是這次拒絕，讓家長認定他「對孩子有偏見」。舉報拖到2年後，是因為孩子到了升班年紀，按慣例應換班主任，卻因人手不足未換，家長擔心孩子繼續遭「不平等對待」，遂實名投訴。

今年3月，鄒華再捲入另1宗爭議，他在學生排隊領取午膳（大陸稱「打飯」）時，要求在場閒談及擾亂秩序的學生站在一旁等候，卻被家長拍片上載至互聯網，指控他體罰學生及不准孩子吃飯。鄒華最終被調離教學崗位，轉往後勤部門工作。

報導亦揭露2宗極端個案。北方1所縣城中學的4名女生，因不滿數學教師批評其中1人成績欠佳，竟合謀捏造遭該教師非禮的指控並提出舉報。另有1名高中文科教師在課堂上客觀提及大學（大陸稱「高校」）文科招生規模收縮的現狀，翌日即收到十多宗投訴，被家長指責打擊學生學習熱誠。

11月15日，央視《朝聞天下》播出專題報導探討校園非理性舉報亂象，節目評論指出，家校合作應建立在雙向溝通之上，不應將教育責任單方面推卸予教師；社會須釐清家長與校方的權責界線，保障教師正常教學空間。國家教育部亦於今年9月的新聞發布會上重申，當局會及時為遭不實投訴的教師澄清正名，消除惡意投訴的負面影響，對於刻意捏造事實、惡意誹謗教師的行為，當局將聯同有關部門依法追究責任。

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文章授權轉載自《香港01》