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廣西女不忍樓上噪音8年 出奇招反擊「不銹鋼鍋+iPad」以噪制噪

香港01／ 撰文：廖安琪
廣西1名女子飽受樓上鄰居5名小孩的噪音滋擾長達8年。 示意圖／ingimage
廣西1名女子飽受樓上鄰居5名小孩的噪音滋擾長達8年。 示意圖／ingimage

1部iPad和1個不銹鋼鍋，成了反擊樓上噪聲的「武器」。廣西1名女子被樓上鄰居5名小孩的噪音滋擾長達8年，屢次投訴無門。近日她以「一口不銹鋼鍋加一部iPad」自製反擊武器，將播放噪音的iPad放入不鏽鋼鍋中並緊貼天花板，成功令樓上鄰居氣得「直跺腳」。這場「以噪制噪」的鄰里攻防戰在網上引發熱議。

樓上幼童2個變5個 噪音滋擾至深夜

據《瀟湘晨報》報導，事發於廣西南寧市，00後的周女士自婚後遷入公公婆婆購入的大樓，至今已居住約8年。她表示，剛入住時樓上已有2名幼童，當時抱著「小孩嘛，忍忍就算了」的心態，未料噪音逐年升級。她後來得知，樓上是1對在廣西做生意的外省兄弟，兩家人同住一層，晚上常聚在周女士家正上方的一戶。

8年間，兩家合共添了5個孩子，年齡介於2歲至9歲。每天下午5時許放學後，孩子們便在她頭頂跑跳、玩滑板車、拍籃球和跳繩，噪音往往持續至深夜11時後才平息。多年來，周女士與丈夫曾好言相勸、留字條，大樓管理處亦多次上門勸喻，但全無效果。2023年夏天某晚10時許，周女士夫婦上樓理論，屋內1名男子突然衝出並爆粗口揚言動手，最後由其家中長者攔阻才未釀成衝突。周女士的婆婆更因長期被噪音驚擾導致心臟不適，無奈之下跟隨公公返回老家休養。

自製「震樓神器」樓上氣得跺腳

面對投訴無門，周女士曾嘗試用晾衣竹捅天花板，以及用橡膠錘敲打反擊，但樓上依然故我。她遂在網上發文求助，獲同樣受噪音困擾的網友傳授奇招：將iPad音量調至最大並放入不銹鋼鍋，鍋口朝上緊貼天花板播放噪音。

周女士依計行事，在網上影片平台搜尋咳嗽聲、裝修電鑽聲，以及拉凳、大力關門等生活噪音循環播放。她形容方法「還真的挺有效果」，樓上鄰居被氣得直跺腳。在接受訪問前一兩日，她發現樓上動靜已稍為收斂，但仍不時傳出聲響。她坦言以往「太顧及情面」，如今決定不再理會，又慶幸大廈樓板品質尚可，否則難以承受。目前大樓管理處已知悉事件，並加派保全在晚間巡邏及上樓敲門提醒。

「以噪制噪」惹兩極評價

周女士透露，大樓分幾期落成，同類擾民個案不止她一戶，她理解管理處處理困難，故不想一再勞煩物業。事件在社交平台曝光後引起網友熱烈討論，意見兩極。有網友大表支持，認為「忍無可忍，無需再忍」、「一再退讓只會令對方得寸進尺」；但亦有人質疑此舉會兩敗俱傷，指「這樣自己家不是更吵麼」、「以噪制噪不能解決根本問題。」

延伸閱讀：

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屯門男通宵打機製噪音極擾民 持續數年報警無果　鄰居拍片怒公審

文章授權轉載自《香港01》

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