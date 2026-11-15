快訊

APEC川習會倒數！紐時盤點5大問題 台海恐成黑天鵝

日本客來台狂掃伴手禮 戰利品赫見「小心地滑、董事長室」標示牌

亞冠賽／中華隊首度落居第4 日媒報導：12強賽王者屈辱墊底

聽新聞
0:00 / 0:00

求職被要求幫買咖啡⋯她拒絕遭取消面試 人資嗆：不招斤斤計較員工

聯合新聞網／ 綜合報導
江蘇昆山一名女子跨城面試，遭要求代買兩杯飲料，拒絕後面試被取消，並被指「斤斤計較」，事件曝光後職缺遭檢舉關閉，平台稱將依規處理。圖／Ingimage
江蘇昆山一名女子跨城面試，遭要求代買兩杯飲料，拒絕後面試被取消，並被指「斤斤計較」，事件曝光後職缺遭檢舉關閉，平台稱將依規處理。圖／Ingimage

求職面試竟被要求幫人事主管買咖啡？中國大陸江蘇省昆山市近日發生一起求職爭議，一名女子透過求職平台應徵工作，特地跨城市前往面試，沒想到抵達後，人資人員（HR）竟要求她先購買兩杯飲料，還指定其中一杯不能含咖啡因，並表明費用不予報銷。女子拒絕後，對方不僅取消面試，還表示公司不招募「斤斤計較」的員工，事件曝光後引發網友熱議。

綜合陸媒《鳳凰網》及《點時新聞》報導，這起事件發生於11月13日，當事女子小王（化名）透過大陸求職平台BOSS直聘，與昆山一家公司聯繫並安排面試。為了爭取工作機會，她特地跨城市前往，沒想到抵達面試地點後，卻收到人資人員傳來的訊息，要求她先去購買飲料。

根據小王描述，人資人員當時直接傳訊表示「妳先點兩杯喝的，我要不帶咖啡因的」，並明確告知購買飲料的費用不會報銷。小王認為，自己是前來應徵工作的求職者，並沒有義務替面試官購買咖啡，因此拒絕這項要求。

沒想到，人資人員在遭到拒絕後，才改口表示飲料費用可以報銷，但隨後又以公司不招募斤斤計較的員工為由，直接取消原先安排的面試。小王表示，自己特地跨城市前往昆山，最後卻連面試官都沒見到，就失去面試機會，讓她感到相當不滿。

小王事後將經歷發布至網路，並向涉事公司寄送投訴郵件，要求對方正式道歉，同時賠償她為了面試支出的交通費用。

事件曝光後，不少大陸網友認為人資人員的要求不合理，紛紛向求職平台檢舉相關職缺，目前該職缺已因多人檢舉而關閉。至於平台是否禁止招聘方要求求職者代購、墊付款項或支付費用，BOSS直聘客服回應，將依照平台規則處理，相關問題已記錄並上報，後續會由專人跟進。

面試 咖啡 咖啡因 求職 飲料 人資

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

星巴克飲品想跟照片一樣？店員稱奶油加15元 他氣炸：不是欺騙嗎

公司員旅女友硬要跟⋯要求他付1.1萬旅費 遭拒竟疑「有漂亮女同事」

餐廳點60元日式奶茶 「整瓶」上桌他傻眼：還要收10%服務費

邀約遊香港回台絕交！他代墊旅費友僅還2千元 趕飛機前還搞失蹤

相關新聞

澄清「一勞永逸」解決台灣問題談話 崔天凱：統一還是很具挑戰

大陸前駐美大使崔天凱今年9月15日在北京香山論壇談及台灣問題時曾表示，大陸將「一勞永逸」解決台灣問題，引發外界高度關注。對此，崔天凱近日澄清，外界引用時翻譯成中文「一勞永逸」並不是很準確。

求職被要求幫買咖啡⋯她拒絕遭取消面試 人資嗆：不招斤斤計較員工

求職面試竟被要求幫人事主管買咖啡？中國大陸江蘇省昆山市近日發生一起求職爭議，一名女子透過求職平台應徵工作，特地跨城市前往面試，沒想到抵達後，人資人員（HR）竟要求她先購買兩杯飲料，還指定其中一杯不能含咖啡因，並表明費用不予報銷。女子拒絕後，對方不僅取消面試，還表示公司不招募「斤斤計較」的員工，事件曝光後引發網友熱議。

香港名媛蔡天鳳案 前大伯承認寫信胞弟「卸責父親」稱內容虛構

譚仔創辦人媳婦蔡天鳳被殺案，高等法院續審，蔡天鳳前大伯、被告鄺港傑繼續作供。被指曾在獄中寫信予胞弟鄺港智，信中內容與庭上證供不同；鄺港傑承認信件屬杜撰，目的是減輕罪責，並堅稱庭上說法才是真相。鄺港傑並供稱案發當晚只在廁所清洗刀具，沒目睹鄺球行為。

中韓外長會談「川金會」 韓媒引外交人士：不排除可能性

中韓外長會談13日在北京舉行，議題圍繞韓半島和平穩定。韓媒方面釋出更多消息稱，大陸外交部長王毅向韓方說明朝鮮國務委員會委員長金正恩上月訪中等朝中近期交流情況，在經過與中方會談後，南韓方面認為北韓與美國領導人會晤可能性不大，但也不能排除可能性。

配合本周APEC峰會 深圳逾3分之1車主「主動」申報停駛

亞太經合組織（APEC）經濟領袖會議即將於18至19日在深圳登場，為配合會議順利舉行，深圳市政府推出一連串特殊措施。深圳市長李運14日在記者會上表示，倡導市民在會議期間靈活辦公、綠色出行，目前已有逾150萬車主主動申報「綠色出行」，一批企事業單位響應靈活工作安排倡議。

黃仁勳陷間諜風波 學者：為川習三會添科技安全陰霾

亞太經濟合作組織（APEC）經濟領袖會議18日至19日在深圳召開前，傳出輝達前執行長黃仁勳捲入間諜風波，有學者認為，這將為深圳川習三會增添科技安全陰影，也增加談判難度，但不會逆轉兩國領導人希望維持兩國關係穩定的總體方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。