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大陸健身房MMA?女子亂扔啞鈴惹不滿 男客勸阻無果直接揮2拳擊倒

香港01／ 凌樂一
大陸健身房日前發生一起嚴重肢體衝突事件。示意圖／ingimage
大陸健身房日前發生一起嚴重肢體衝突事件。示意圖／ingimage

大陸健身房日前發生一起嚴重肢體衝突事件！1名女子在完成器械訓練後，隨手將沉重的啞鈴大力重摔於地，巨大聲響引起身旁黑衣男子不滿，男子上前出言制止未果，雙方隨即爆發激烈口角，其後衝突急劇升級，男子動手推撞後更連揮2拳將女子擊倒在地。最終由多名在場人士將2人強行隔開，事件才得以平息。

現場監視器片段曝光後在網上引發熱議，不少網友批評女子亂丟器材缺乏公德心，但也有許多網友認為動手打人就是犯法，以暴制暴只會讓事情更難收拾。

女子在健身房重摔啞鈴 黑衣男子不滿

據網上流傳的監視器片段顯示，1名身穿白色衣服的女子正在進行啞鈴推肩訓練，另1名身穿藍色上衣的女子則站在她身後進行輔助；完成該組動作後，藍衣女子並未將啞鈴穩妥放回原位，而是直接將手上的啞鈴用力往側方重摔。

一旁身穿黑色上衣的男子見狀立即出言制止，其間疑似要求對方將啞鈴放回原位，但2名女子未有理會並開始下一組訓練。男子隨即起身走向2人，並在白衣女子再次舉起啞鈴時，突然將其中1隻啞鈴重摔在地上以示不滿；藍衣女子見狀亦不甘示弱，同樣將另1隻啞鈴重摔於地，雙方隨即近距離爆發激烈口角。

雙方爆發激烈口角 男子連揮2拳擊倒女子

雙方情緒失控之際，黑衣男出手推向藍衣女子，藍衣女子隨即抬手還擊。男子緊接著連續揮出2拳，當場將女子擊倒在地。目擊者見狀紛紛上前拉開雙方，但倒地女子爬起後疑心有不甘，再次衝向男子揮拳，男子亦還手揮拳應對，最終由多名在場人士合力將2人隔開，事件才得以平息。

網友反應兩極分化

該影片上傳至社交平台後隨即引發熱議，不少人強烈譴責藍衣女子的行為：「腦子糊了嗎？哪有這樣扔啞鈴的？」、「這種人真的很沒有素質！」、「其實輕輕放在地上都沒什麼所謂了，但是哪有這樣直接摔在地上的？」、「她也是人才，那個男的那麼大一隻都敢和他動手。」

不過，亦有網友表示，雖然女子亂扔啞鈴有錯在先，但男子直接揮拳把人擊倒同樣涉嫌違法：「亂扔器材固然可惡，但動手打人分分鐘要進派出所！」、「拋開丟啞鈴，男的先動手，他問題最大。」、「這男的也是恐怖，居然動手打女人！」、「亂扔啞鈴真的很可恥，但是以暴制暴絕對是不可取的。」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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