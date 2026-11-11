南京零元麵館日送3000碗免費麵！隔壁15年炒麵店生意暴跌恐結業

免費不代表沒有代價，善意也可能帶來意想不到的衝擊！中國江蘇省南京市近日爆發一場關於「善意與生計」的爭議，當地2家主打「零元麵館」的店家開幕後，每天合計免費提供超過3000碗素麵，店外連日大排長龍，吸引許多長者與基層勞工前來用餐。然而，這項善舉卻意外衝擊周邊餐飲業者，距離免費麵館僅幾步之遙、經營平價餐飲長達15年的小吃店，竟在午餐尖峰時段面臨「零顧客」的窘境。目前南京市江寧區市場監督管理局等多個政府部門已介入調查，並約談相關業者。

零元麵館每天免費送出超過3000碗素麵

根據中國媒體《揚子晚報》報導，2家「零元麵館」分別位於南京市江寧區殷巷及雨花台區岱山，均由張姓負責人出資經營。其中，殷巷店於上個月開幕，每餐免費提供數百份素麵；營業時間較長的岱山店，每天則提供約1600碗，2家店合計每天送出超過3000碗免費麵食。

免費吃麵不設資格限制 長者、清潔工排隊領取

根據現場公告，民眾領取免費餐點不需要經過任何身分或資格審查，只要遵守「排隊領取、避免浪費」的原則即可。前來用餐的民眾以長者、清潔人員及部分求職者為主。

經營者張先生接受中國媒體訪問時表示，開設免費麵館的初衷只是希望幫助有需要的人，並強調「不可能收費，店名已經把收費的路堵死了」。不過，對於外界關心的營運資金來源及每月固定開銷，他並未進一步說明。

隔壁15年炒麵店生意慘淡 老闆考慮不再續租

然而，免費麵館的出現，卻讓附近經營平價餐飲的小店面臨生存危機。

在殷巷店幾步之外，楊先生經營平價炒麵店已有約15年。他表示，每份餐點扣除食材及其他營運成本後，淨利僅剩1元多人民幣。自從免費麵館開幕後，店內在午餐尖峰時段經常空無一人，生意大不如前。

楊先生無奈表示，「以前好幾個人做，現在就我1個人做了」，面對房租及人事成本壓力，他已開始考慮在租約到期後不再續租。

根據中國媒體《澎湃新聞》報導，附近其他餐飲業者也受到不同程度的影響。一家淮揚麵館估計，營業額下滑約2至3成；另一家鎮江鍋蓋麵店的員工則透露，來客數減少將近一半。不過，也有部分客群不同的餐廳表示，生意暫時沒有受到明顯衝擊。

事件曝光後，引發中國網友熱烈討論。有人批評，這種不計成本的慈善行為，反而可能擠壓努力維持生計的小店生存空間；但也有網友認為，免費提供餐點本來就是善事，不應因周邊商家生意下滑，就將責任歸咎於行善者。

免費送餐違法嗎？主管機關介入調查

面對周邊業者反彈及輿論關注，南京市江寧區市場監督管理局回應，慈善捐贈行為本身並不違法，行政機關也不能在沒有法律依據的情況下，要求店家停止營業。

主管機關人員透露，相關單位已多次派員前往現場，並與麵館負責人進行約談。目前尚未發現業者利用慈善名義從事商業營利或不當炒作的情況，因此不認為構成不正當競爭，也不能直接將附近商家的營業額下滑，全部歸因於免費麵館。

針對此事，中國法律界也出現不同看法。有律師指出，單純免費提供餐飲服務，並未受到現行法律禁止，一般市場競爭造成的顧客流動，也不能直接認定為《反不正當競爭法》所規範的不正當競爭行為。

不過，也有法律學者提醒，如果免費供餐背後涉及其他間接商業利益，仍可能需要進一步檢視是否涉及《價格法》所規範的低價傾銷問題。

法律專家也強調，即使餐點完全免費提供，業者仍須遵守相關食品安全規定，不能因為是公益性質，就降低食品衛生與安全標準。

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文章授權轉載自《香港01》