消防員拔河讓賽學童！搜救犬認真咬繩狂扯 網笑：隊友全打假賽

趣味拔河比賽驚現好勝心極強的搜救犬！貴州消防救援大隊日前舉辦開放日，數名體型健碩的消防員與一班幼稚園學童進行趣味拔河賽。正當隊員極力「交戲」佯裝不敵之際，一隻搜救犬疑誤以為隊友陷入苦戰，突然衝入場內咬緊麻繩死命後拉。消防員既要演戲「放水」，又要制止全力拉扯的搜救犬，場面混亂滑稽，笑翻一眾網友。

消防員假裝不敵拔河賽 幼童隊佔盡上風

綜合《浙江日報》及《人民日報》等內地傳媒報道，事發於11月5日威寧縣消防大隊的開放日現場。為了讓到場參觀的幼稚園學童體驗團隊協作的樂趣，隊方特別安排拔河趣味賽，由4至5名受過專業體能訓練的消防員，對陣整個班級、多達數十名小朋友。比賽期間，消防員極具默契地暗中收力，臉上誇張地做出吃力表情，身體卻順着麻繩步步前傾，故意讓對方隊伍拉走麻繩，現場歡笑聲不斷。

搜救犬認真「代打」入局 死咬麻繩不放

正當消防員準備順理成章「敗陣」之際，一隻原本在場邊待命的搜救犬突然衝入場內，死死咬住粗麻繩，四爪抓緊地面拼命往後拉。這名「外援」毫不留力，壓低身軀、後腿死蹬，展現搜救犬的強大爆發力。現場訓導員見狀大驚，試圖將牠拉走，惟搜救犬全神貫注於拔河賽上，任憑呼喚亦絕不鬆口。

消防員「一邊演戲一邊拉狗」 學童終勝

面對搜救犬的超認真「代打」，原本輕鬆應對的消防員頓時手忙腳亂，生怕牠發力過猛真的把對面整班幼童拉倒，場面既混亂又搞笑。在消防員合力制止搜救犬並堅持「讓賽」下，小朋友最終大獲全勝，全場隨即爆發歡呼。竭盡全力的搜救犬鬆開麻繩後，一臉呆滯地望向四周慶祝的小孩，模樣十分滑稽。

短片爆紅 可愛搜救犬笑翻網友

相關片段在社交平台曝光後迅速引發關注，不少網友紛紛留言打趣：「搜救犬：帶唔起，這屆隊友全在打假波！」、「汪星人：我為這個隊伍付出了太多」、「全場只有狗狗認真在工作」。

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文章授權轉載自《香港01》