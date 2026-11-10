陸男子車禍後笑著對鏡頭比「耶」 醫生立刻警覺不對

據江蘇《新華每日電訊》報導，江蘇南通日前發生一起車禍，當南通市海門區人民醫院急診科醫生陸占華趕到現場時，看到一名年輕男子坐在路邊，左眼青紫腫脹。男子不僅忘記自己叫什麽，也想不起受傷過程，看到救護車還嚷著不要去醫院。無奈之下，警察只好用他的手機對著他進行人臉識別，試圖解鎖手機。但此時男子突然咧著嘴，笑著對鏡頭比了個「耶」。

看到這一幕後陸占華立刻警覺不對勁，堅持必須儘快將男子送醫。陸占華和民警耐心勸阻男子自行回家，並備好擔架迅速將男子送往海門區人民醫院急診搶救室。結果電腦斷層掃描顯示，男子出現創傷性顱內出血，男子隨即被轉入急診加護病房進行監護治療，並緊急啟動多科會診。

在急診加護病房與腦外科團隊聯合救治下，男子顱內出血得到有效控制，意識逐漸恢復清晰。目前已脫離危重監護階段，轉入神經外科普通病房。

《新華每日電訊》指出，頭部外傷後若出現以下情況務必立即就醫：

一、意識或認知異常：記不清自己的姓名、住址，答非所問，反覆問同樣的問題，行為幼稚或與場景不符，異常煩躁或嗜睡；

二、頭痛持續加重，或反覆嘔吐；

三、肢體無力、麻木，走路不穩，說話含糊不清，抽搐；

四、雙側瞳孔大小不一樣，耳道或鼻腔流出清水樣液體或血性液體；

五、服用抗凝藥或抗血小板藥的人群，即使自我感覺良好，也建議盡早就醫評估。