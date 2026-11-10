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中國酒吧女廁驚見3座小便斗！女客以為走錯男廁 該怎麼站著上廁所？

香港01／ 撰文：朱麗亞
女廁的小便斗旁擺放了摺疊錐形紙筒，因沒有任何使用方法說明，令女顧客根本不知怎用。圖截取自《橙柿互動》微博
女廁的小便斗旁擺放了摺疊錐形紙筒，因沒有任何使用方法說明，令女顧客根本不知怎用。圖截取自《橙柿互動》微博

中國江蘇無錫南長街一間酒吧近日引發熱議，原因是店家竟在女廁內加裝3座粉白色的站立式小便斗，讓不少女性顧客看傻眼，甚至以為自己誤闖男廁。更特別的是，小便斗上方還掛著「姐姐妹妹站起來」的標語，旁邊則提供錐形導流紙筒，但現場卻沒有任何使用教學或衛生指引，讓女客完全不知道該如何使用。事件曝光後引發網友熱烈討論，「#讓女性站立小便就是真的女性友善嗎#」更衝上微博熱搜。

女客以為走錯男廁　看到3座小便斗傻眼

根據中國媒體《橙柿互動》報導，一名施姓女子10月28日晚間前往該間酒吧，準備上廁所時，卻在女廁門口來回徘徊了3次。原來，她看到裡面竟然裝了3座粉白色的小便斗，一度以為自己走錯廁所，直到清潔人員出面確認「這就是女廁」，她才放心走進去。

據了解，這間酒吧的女廁仍保留一般蹲式與坐式馬桶，只是另外加裝了站立式小便斗，旁邊還擺放了可折疊的錐形導流紙筒。不過，由於現場完全沒有使用說明，讓女客根本不知道該如何操作。

施姓女子表示，自己並不排斥這類新型設施，認為既然有人設置，代表可能確實有使用需求，但至少應該提供清楚的操作教學。

她坦言：「這個東西存在，肯定是有人有需求吧？倒也沒怎麼覺得不合理，就是怎麼用卻想不通，至少得把使用的規則和步驟做個介紹。」

至於導流紙筒多久補充一次、小便斗如何消毒，以及後續維護方式等問題，酒吧方面並未對外界詢問作出具體回應。

女性站立式小便斗30年前就有！使用方法卻不簡單

事實上，女性站立式小便設備並不是新發明。早在1994年，中國一名資深工程師葉甘霖，就考量到年長者、孕婦及行動不便者使用蹲式馬桶可能面臨困難，因此研發出具有特殊傾斜角度的導流裝置，並於1996年正式取得專利，希望讓女性在不接觸馬桶設備的情況下，也能站著上廁所。

不過，這類設備過去曾多次試辦，推廣成效卻不如預期。

2004年，西安西華門公共廁所首次試辦女性站立式小便設備，但試辦期間只有6名女性登記嘗試。

2010年，陝西師範大學也在校內廁所引進類似設備。積極推廣這項設施的屈雅君教授曾坦言，女性使用站立式導流器時，必須掌握正確的站姿、放置角度及操作技巧，甚至需要練習至少5次以上，才能熟練使用。

當時，多數女學生因為覺得尷尬、擔心尿液外漏，以及公共衛生等問題，對這類設備接受度不高。

也因此，女性站立式小便設備始終難以普及，除了缺乏清楚的使用說明，衛生配套措施不足，以及社會文化上的接受程度，也都是推廣面臨的挑戰。

女廁排隊問題怎麼解？增加廁位比改變姿勢更重要

根據中國住房和城鄉建設部公布的《城市公共廁所設計標準》，在商業街區、交通樞紐等人潮密集場所，女性與男性廁位的比例應至少達到2：1。

然而，中國部分地區的公共廁所在實際規劃上，男女廁位比例仍未達到標準，加上男廁通常額外設置小便斗，使男性整體可使用的廁位數量，以及如廁人流的消化速度，都優於女性。

此外，女性在生理期、懷孕期間，或需要照顧嬰幼兒時，上廁所往往需要花費更多時間。因此，若想改善女廁排隊問題，單純要求女性改變如廁姿勢，恐怕無法真正解決問題，如何合理增加女性廁位、改善公共廁所空間配置，才是更值得關注的方向。

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文章授權轉載自《香港01》

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