AI救命！男子胸悶檢查正常...瀕窒息休克求助豆包 勸勿離院終保命

AI已成為許多人日常生活的必備工具，危急時候甚至可救人一命！江西1名59歲男子早前因反覆胸悶，連走2間醫院接受心電圖、心肌酵素抽血及電腦斷層血管造影（CTA）檢查，結果全部顯示「正常」。豈料男子在醫院地庫停車場休息期間，病情突然急劇惡化，在瀕臨窒息休克的危急關頭，他啟動手機AI語音助手「豆包」求助，AI勸他切勿離開醫院，並即時通報醫護。

幸得豆包關鍵提示，男子最終及時折返急症室求救，經檢查後赫然發現其心臟血管已重度狹窄達99%，經緊急手術才保住性命。心臟專科醫生提醒，常規檢查存在時間窗與成像盲點，即使報告未見異樣，若持續出現胸悶亦絕不可掉以輕心。專家亦同時提醒，雖然AI能輔助醫療，但切勿用AI的意見取代醫生專業的臨床診斷。

兩輪檢查均顯示正常 苦候至天亮入院

據《紅星新聞》報導，居於江西鄱陽的張先生有二、三十年煙齡，今年10月23日下午，他突然感到胸口發悶、呼吸不順，但無明顯痛楚，隨即前往當地縣級醫院求醫，先後完成心電圖、心肌酵素抽血檢驗及冠狀動脈電腦斷層血管造影（CTA）檢查，所有數據指標均顯示正常，醫生初步診斷並無大礙。

張先生先後完成心電圖、心肌酵素抽血檢驗及冠狀動脈電腦斷層血管造影（CTA）檢查，所有數據指標均顯示正常。

張先生回家後，氣促及不適感加劇，他再度折返縣醫院急症室，醫生評估後認為情況兇險，建議他立即轉往醫療設備較完善的市級醫院，安排接受心導管造影檢查。在妻子陪同下，張先生自行駕車前往景德鎮市人民醫院。抵達急症室後，醫護人員為他重新進行全套檢查，包括心電圖、心肌酵素標記物、冠狀動脈CTA及心臟超聲波，結果依然「未見異常」。由於當時院內病床爆滿，醫護人員安排他先接受靜脈輸液（俗稱「吊鹽水」），待天亮後再辦理入院手續。

車廂內瀕臨窒息休克 豆包AI識別風險力勸返醫院

等候至凌晨3時許，張先生與妻子到醫院地庫停車場，登上私家車內歇息。當時氣溫偏低，張先生開啟車內暖氣躺下，未料胸口壓迫與窒息感迅速湧至，「像有巨石壓在胸口」。在極度痛苦下，張先生想起兒子曾為其手機安裝字節跳動旗下的「豆包」AI應用程式（App），因無力打字，他直接啟動語音通話功能訴說胸悶症狀。

豆包AI分析時，初步雖然根據用戶描述判斷「既然心電圖與CTA正常，先能排除急性心梗與嚴重狹窄」，該回應反映出AI照本宣科的臨床局限，事後證實當時血管已嚴重閉塞；豆包同時發出警示，提醒他切勿離開醫院，必須留在急症室觀察區接受監護，一旦不適加劇須立刻通知護士，同時指導他放慢呼吸節奏。

這番提示令張先生提高警惕，至凌晨4時，他喚醒身旁熟睡的妻子，步履蹣跚走回急症室。未料他剛坐上候診椅，身體狀況便急速轉差，瞬間陷入休克狀態。在場醫護人員見狀，即時將他推入急症搶救室展開急救。

冠狀動脈後降支重度閉塞99% 緊急手術保命

直到當天上午10時30分，張先生才恢復意識，心導管造影結果令人震驚，其心臟後降支（PDA）近段已出現高達99%的重度狹窄，血管近乎完全閉塞，隨時會引發致命性大面積心肌梗塞。鑑於情況危殆不宜轉院，醫生即場為他進行心臟支架植入手術（俗稱「通波仔」）打通血管。張先生在手術後恢復進度理想，目前已順利康復出院。

專家拆解3大檢查盲點 吸煙者屬高危群體

北京安貞醫院冠心病中心主任醫師曾亞平分析，此個案反映出大眾對常規心臟檢查的認知誤區，各項臨床檢查均具局限：

1. 心電圖僅記錄數秒狀態：若心肌缺血屬短暫陣發性，檢查當刻未發作，心電圖便無法捕捉，不少心絞痛往往因而漏診。 2. 心肌酵素釋放存在「空窗期」：心肌受損後，相關酵素標記物需經歷數小時才會釋放至血液中。發病首兩小時內驗血，指標未必上升；若錯過檢驗時窗，數值亦可能已回落。 3. 電腦斷層血管造影（CTA）具成像局限：CTA屬二維影像重建，若血管走勢迂曲、分叉或帶有鈣化斑塊，容易低估血管狹窄程度。此外，血管嚴重痙攣亦未必能透過靜態造影即時發現。

曾醫生指出，張先生病發時屬於「不穩定型心絞痛」，雖未演變為急性心肌梗塞，抽血指標亦未飆升，但血管已瀕臨全塞邊緣。她特別警告，長期吸煙會破壞血管內皮細胞並誘發血管痙攣，屬於冠心病極高危群體。市民一旦出現持續胸口壓迫、瀕死感甚至痛感放射至背部的不適，無論各項檢查報告是否顯示正常，均應立即就醫。

專家釐清AI輔助醫療界限

張先生的兒子事後深感慶幸，直言「幸虧豆包提醒，當晚沒有離開醫院，搶救非常及時」。針對AI扮演的角色，曾醫生認為AI在本次事件中成功發揮了「風險分流」與「危急預警」功能，但公眾必須明白，AI僅可作為門診預約掛號、整理病史或用藥參考的輔助工具，絕不能取代實體醫院與醫生的專業臨床診斷。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》