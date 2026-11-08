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懷疑丈夫出軌…她和異性開房報復 爆衝突抄木凳砸尪「頭縫4針」

香港01／ 撰文／伊萬德
貴州1對夫婦近日爆發激烈家庭糾紛。女方懷疑男方有婚外情，遂以與異性外出開房3日作為報復。其後2人再因家庭開支對帳問題發生爭執，最終演變成肢體衝突，妻子以木凳襲擊丈夫頭部，使其需送院縫合4針。情慾新聞示意圖。圖／AI生成
貴州1對夫婦近日爆發激烈家庭糾紛。女方懷疑男方有婚外情，遂以與異性外出開房3日作為報復。其後2人再因家庭開支對帳問題發生爭執，最終演變成肢體衝突，妻子以木凳襲擊丈夫頭部，使其需送院縫合4針。情慾新聞示意圖。圖／AI生成

貴州1對夫婦近日爆發激烈家庭糾紛。事件源於女方懷疑男方有婚外情，遂以與異性外出開房3日作為報復。其後2人再因家庭開支對帳問題發生爭執，最終演變成肢體衝突妻子以木凳襲擊丈夫頭部，使其需送院縫合4針。

凌晨來電惹偷食疑雲 妻與異性開房3日報復

據大陸調解節目《金牌調解》於11月4日播出的內容指出，該對居住於貴州的夫婦早前感情已現裂痕。妻子翻查丈夫手機，發現通訊錄有可疑電話號碼，雙方不僅頻繁通話，對方更曾在凌晨4時致電。妻子強烈懷疑丈夫有外遇，在賭氣及報復心理驅使下，決定與另一名男性友人到酒店開房同住3日。此舉徹底引爆婚姻危機，2人關係急轉直下。

丈夫拒絕核對日常開銷 雙方矛盾升級

在經歷上述的信任危機後，2人的矛盾隨後蔓延至家庭財務分配問題。妻子提出必須詳細核對家庭日常開支的帳目，惟丈夫對此表示強烈不滿。男方堅稱所有家庭開銷一直由其個人獨力承擔，妻子無權過問，因此拒絕配合對帳。雙方就家庭財務開銷各持己見、互不相讓，爭吵愈演愈烈。

口角演變肢體衝突 妻以木凳襲擊丈夫頭部致縫針

2人因帳目問題引發激烈口角，並出現肢體衝突，妻子隨手拿起木凳砸向丈夫頭部，致其受傷流血並縫合4針。目前，該宗家庭糾紛已交由相關調解部門介入處理。

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文章授權轉載自《香港01》

出軌 衝突 丈夫 貴州 妻子

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