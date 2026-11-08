來錢太方便！上海女子「2個月流產8次」騙走3萬多元

兩個月流產八次？！上海一名朱姓女子因此遭判刑一年，緩刑一年，並處罰金人民幣5,000元（約合新台幣2.4萬元），不是因為她短時間內多次流產，而是該女子偽造醫學文書，虛構流產經歷，先後八次詐騙生育保險基金。

生育保險基金是大陸官方為保障女性職工在生育期間的基本生活和醫療需求而設立的社會保險基金。據大陸央廣網與廈門廣電報導，上海一名朱姓女子2025年在網上看到一則短影音，得知流產後可線上申領生育保險基金。朱女於是依據自己此前的真實流產就醫記錄請領到生育金，由於「來錢太方便了」，朱女竟由此生出貪念。

2025年12月30日至2026年1月19日，在短短20多天內，朱女先後五次偽造醫學文書，虛構流產事實上網申請，成功騙取生育保險基金人民幣3萬多元。

2026年1月23日至2026年2月24日，朱女又先後三次虛構流產證明，上網欲申領生育保險基金合計人民幣1.9萬多元，但審核未獲通過。

2026年2月26日，朱女遭公安機關逮捕。到案後，朱女如實供述自己罪行，並退還全部違法所得。

閔行區人民法院經審理認為，被告人朱某以非法占有為目的，採取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取生育保險基金，數額較大，其行為已構成詐騙罪。但因坦白情節，自願認罪認罰，並退回全部違法所得，酌情從輕處罰，判處其有期徒刑一年，緩刑一年，並處罰金人民幣5,000元。