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洗澡像在當兵！人妻訂9條浴室規矩掀熱議 4招解決搶廁所問題

香港01／ 撰文／莫思瑤
浴室示意圖。圖／AI生成
浴室示意圖。圖／AI生成

一大早趕著出門上班、保養化妝，另一半卻坐在馬桶上滑手機半小時不出來；剛洗完澡浴室內水氣瀰漫，家人又急著開門衝進來上廁所，確實令人困擾，到底該如何化解早晨浴室塞車問題？中國大陸一名丈夫日前在網路上分享妻子訂下的「6S級」嚴格浴室規矩，引發網友熱議。這名人妻規定洗澡前須先用水桶接冷水沖馬桶、抹布分色清潔不同區域，甚至連沐浴乳等清潔用品都必須傾斜45度整齊排列！嚴格的細節讓不少網友直呼「住在一起壓力超大」，更揭露許多家庭在早晚尖峰時段「搶廁所」與衛浴動線衝突的問題。

浴室規矩堪比「6S現場管理」

這套被網友形容為企業「6S現場管理」的浴室規定相當嚴格：

1. 洗澡前要將前段冷水接起來備用。

2. 順手洗好的內褲要夾起來晾乾，內褲、襪子與其他物品晾曬時要分類夾好。

3. 用完的毛巾要統一掛在同一側，每條毛巾都有專屬衣架，不得混用。

4. 洗澡後，檯面、牆面與地面都要用專用抹布擦乾水漬。

5. 檯面的水漬、污垢要每週清理1次。

6. 要用刮水掃把立即刮乾地面水漬。

7. 排水孔要定期清理毛髮。

8. 洗髮精、沐浴乳等清潔用品要傾斜45度擺放整齊。

9. 肥皂盒內的積水要及時倒掉，刷洗馬桶的清潔工具要明確區分用途，分為外刷與內刷，內刷又分為自用刷與客用的一次性刷。

影片發布後吸引數十萬網友觀看，有網友質疑該影片是為了吸引流量而刻意拍攝的「擺拍影片」，也有網友稱讚這名妻子持家有道，但也有大量網友直言，與她同住壓力非常大。更有網友感嘆，浴室往往是容易引發家庭衝突的地方。

衛浴動線成問題 「適女化分離」引發居家裝修潮

浴室空間狹小且潮濕，日常污垢容易累積。根據個人居家網路創作者分析，現代住宅若缺乏乾濕分離規劃，洗漱、如廁與淋浴功能集中在同一空間，早晚尖峰時段的動線衝突便會大幅增加家務負擔。

傳統公寓浴室普遍將洗手台、馬桶、淋浴蓮蓬頭甚至洗衣機擠在同一個封閉空間，只要其中一人在裡面，全家便陷入「浴室癱瘓」狀態。尤其女性早晨保養、化妝時間相對較長，若另一半同時有如廁需求，狹小空間內的氣味與水氣更容易讓人情緒崩潰。

解析「適女化分離」改造 4招低成本化解搶廁所難題

事件不僅掀起家庭相處之道的討論，更延伸至室內設計界對浴室格局的深入反思。針對女性對隱私、乾爽與衛生要求較高的需求，室內設計師近年推崇將功能徹底拆分的「分離式設計」：

1.洗手台外移：將洗手台（盥洗區）移至浴室外的走道或走廊，化妝、吹頭髮與刮鬍子不占用廁所內部空間，2人可同時使用。

2.獨立如廁空間：透過輕隔間或長虹玻璃將馬桶區單獨隔開，阻隔異味並保障隱私。

3.下沉式淋浴區：落實徹底乾濕分離，搭配擋水條或玻璃拉門，避免洗澡水外溢弄濕地面。

4.迷你洗衣工作區：利用畸零空間設置洗衣機與烘乾機，縮短洗衣動線。

自媒體帳號指出，在房價高昂的中小型住宅中，不必一味追求複雜的日本「四式分離衛浴」，適度將「洗手台外移」搭配簡單的淋浴隔屏，就能在小空間內達到早晨動線分流的效果，解決「搶廁所」的家庭衝突。

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文章授權轉載自《香港01》

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