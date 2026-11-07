熱心網紅花18萬買狗肉車救狗 動物義工批替狗販牟利：助長黑產

雲南一輛載有逾300隻犬隻、掛有「川A」車牌的貨運大卡車，在開往廣西途中被動保義工發現截停。由於車輛無法出示任何動物檢疫證明，義工在沿途各關卡先後4度攔車並報警，但相關執法部門均以「不歸轄下管轄」拒絕受理。

眼見車上犬隻在惡劣環境下陸續死亡，曾從事動物救援的網路知名網紅「老瘋楊」（本名楊興）最終自掏腰包以18萬元（人民幣，約88萬新台幣，下同）將全車犬隻買下。事件經網路直播後引發巨大迴響，支持者讚揚義工搶救生命，但亦有動保團體發表長文批評，高價買狗車只會助長違法黑產並變相架空執法。

帆布破洞見犬隻伸頭求救 義工4度報警求救未果

綜合內媒資料，11月3日至4日，有義工在雲南富寧公路發現該輛駛往廣西的涉事卡車。整輛貨車當時被厚重帆布嚴密包裹，僅剪開數個小破洞透氣，義工目擊有犬隻拼命將頭伸出破洞喘息求救，隨即沿路驅車追蹤，並在社交平台號召更多人士馳援。

義工沿途利用公路關卡4度攔下貨車，並以司機無法出示檢疫證明、涉嫌非法運輸為由報警及向檢疫部門求助。然而，途經的多個警區及部門均回覆「這事不歸我們管」。當義工追問「究竟歸誰管」時，相關人員僅苦笑並掛斷電話，隨後不再接聽，透過網路平台與微信提交的官方投訴亦石沉大海。

鐵籠踩踏爆發傷亡 狗販開價17萬終以18萬成交

由於執法部門未有到場查扣，雙方在路邊陷入長時間對峙。義工指出，車上犬隻多達數百隻，密集塞在狹窄鐵籠中，在長時間缺水缺糧與悶熱下出現嚴重脫水與傳染病，籠內發生嚴重互相踩踏，更有小狗因掙扎將頭卡在車身鐵縫中窒息死亡，亦有犬隻跳車逃生；現場甚至傳出有部分民眾因同情狗販「生活不容易、要養家」，為其遞水、買煙，引發前線意見分歧。

義工擔心小狗脫水，站在狗車外餵水

眼見車上死亡犬隻持續增加，在四川西充經營寵物用品及專職收容流浪動物的網紅「老瘋楊」趕抵現場介入周旋。涉事狗販最初開價17萬元，義工一度還價至15萬元，最終楊興決定承擔全數費用，以18萬元買下全車逾300隻狗，並表明不會發起社會眾籌。隨後貨車將犬隻運往曲靖陸良及昆明卸下，由「昆明七寶喵汪村治癒小院」等多個民間機構組織分流、救治及安置。

老瘋楊本名楊興，早年在北京、深圳創業，2017年帶著積蓄回到老家天興橋村，本想做農場主，卻因陸續接收流浪貓狗，後成為救助動物網紅。2020年因救助流浪狗「河灣灣」的影片受到關注，粉絲高達千萬。他堅持不接受社會捐款，主要靠電商銷售農產品和寵物用品來支撐救助與運營。

「伴侶動物工作組」長文質疑：民間兜底助長黑產

事件平息後，動保機構「伴侶動物工作組」發文提出質疑，強調「花錢贖買已背離救助初衷」。該組織指出，農業農村部早於2020年發布《國家畜禽遺傳資源目錄》，明確將犬貓排除在可食用畜禽之外，重申其為「非食用動物」；《中華人民共和國動物防疫法》第29條、51條及52條亦明文禁止運輸未經檢疫的動物，承運人無檢疫證明不得承運。涉事車輛無免疫記錄、無耳標標識且來源不明，每一項均踩在法律紅線之上，執法部門依法本應介入查證、扣押、溯源及追責。

該組織批評，民間掏錢贖買本質上只是一筆「現成買賣」，讓違法狗販在無風險下賺取利潤，變相替黑產「保本加價」，甚至可能演變成日後狗販專門以「不給錢就即日宰殺」作籌碼敲詐愛心人士的惡性循環。組織更直言，當民間長期以個人資金承擔本屬於官方的執法責任，只會令法例被悄悄架空，違法成本歸零；而獲救犬隻往後長達十數年的醫療、疫苗及收容負擔，更會徹底拖垮基層民間救援力量，呼籲社會應聚焦於要求職能部門依法嚴懲，才能從根源剷除非法產業鏈。

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文章授權轉載自《香港01》