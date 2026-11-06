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抖音上看見另個自己！失散多年雙胞胎姊妹奇蹟相認…20歲生日初相見

香港01／ 撰文：朱麗亞
20年未見的雙胞胎姐妹倆在生日當天攜手逛街、拍攝紀念合照，並與雙方家庭進行視像通話。（網上影片截圖）
20年未見的雙胞胎姐妹倆在生日當天攜手逛街、拍攝紀念合照，並與雙方家庭進行視像通話。（網上影片截圖）

現代短片改寫骨肉離散的命運！大陸1對自幼被分別抱養、失散長達20年的雙胞胎姊妹，近日憑藉1條短片推播，認出片中人竟是「另一個自己」，結果姊妹正式相認，更相約在深圳見面。2人首見當天，正好是姊妹的20歲生日，目前雙方家庭均確認姊妹關係，至於是否屬於同卵雙胞胎，仍需待權威DNA檢驗結果作最終定論。

這場姊妹相認，源於1次無意間收到的影片推送。據大陸《搜狐網》報道，事件中妹妹的兄長在瀏覽抖音平台時，系統向他推送了1名女生的生活片段。兄長看後赫然發現，畫面中的女生容貌特徵與自家妹妹幾乎一樣，隨即將短片轉發給妹妹。

妹妹點開短片後大感震驚，發現對方的五官神態、牙齒咬合以至身形骨架均與自己極度相似，儼如見到「另一個自己」。女生決定主動私訊片中人，2人連番溝通後，發現背景資訊驚人地相同，包括同是20歲，身高均是173公分，而且原籍都是四川省達州市，且目前均在深圳生活與工作。姊姊自幼已知悉自己是被抱養，而妹妹則對自己的身世並不知情，經向家人求證後，才知道原來自己有1名雙胞胎姊姊，但自小已送給他人撫養。

妹妹點開短片後大感震驚，發現對方的五官神態、牙齒咬合以至身形骨架均與自己極度相似，隨即決定主動私訊對方。（網上影片截圖）
妹妹點開短片後大感震驚，發現對方的五官神態、牙齒咬合以至身形骨架均與自己極度相似，隨即決定主動私訊對方。（網上影片截圖）

隨着交流深入後，雙方家庭分別核實了20年前的抱養細節，確認2人正是失散多年的親姊妹。在確認彼此身份後，2人相約在深圳見面，而當天凌晨首見時，恰逢是她們的20歲生日。

20年未見的姊妹倆在生日當天攜手逛街、拍攝紀念合照，並與雙方家庭進行視像通話。2名女生的真正關係，仍等待法律與醫學層面的判定，並且已進行DNA親子鑑定，以確認是否同卵雙胞胎，但雙方家屬都認為2人是姊妹無異。

過往尋親多靠登報、貼尋人啟事或四出打聽，過程動輒數年甚至數10年。近年隨着社交平台興起，加上智能手機普及化，短片平台加入人臉辨識與各式演算法，配合大陸公安部DNA血樣資料庫比對，形成全新流程的數碼尋親模式，令尋親機會率上升。

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文章授權轉載自《香港01》

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