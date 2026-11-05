快訊

大學文憑不再保證高薪 日企為何取消學歷起薪差？

跨境鎮壓沈伯洋的罰則太輕？法務部：擬修反滲透法加重罰則

金門軍人勒斃同婚伴侶！伴屍3天上網查抗辯事由 2度遭延長羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

煙台馬拉松6000公斤海鮮補給遭瘋搶！大媽無懼滾水徒手撈

香港01／ 撰文：盧詩文
她們手持塑膠袋，完全不理會熱水和蒸汽，直接伸手搶奪鍋中的海鮮。微博截圖
她們手持塑膠袋，完全不理會熱水和蒸汽，直接伸手搶奪鍋中的海鮮。微博截圖

中國大陸山東煙台馬拉松賽後發生離譜一幕。11月1日，賽事為跑手準備逾萬斤現蒸海鮮補給，竟遭大批場外市民及多名大媽持膠袋瘋狂哄搶，甚至連餐桌都被擠塌。賽事組委會工作人員無奈回應，指現場秩序根本管不住，「鍋還沒下來，大家不怕燙著，都趕緊搶」，更直言「加再多安保，也管不了大姨」。

萬斤扇貝剛出鍋遭秒殺　圍觀市民徒手搶食餐桌被壓塌

《大河報》及網上流傳的影片，本屆煙台馬拉松在終點品牌區準備了1萬斤扇貝、1500斤黑蛤、1000斤煙台燜子及800升啤酒，主打城市名片。

影片顯示，現場不少圍觀市民及大媽手持膠袋，完全不理會熱水和蒸汽，直接伸手搶奪鍋中的海鮮。現場場面極度混亂，原本的賽事補給站瞬間變成「搶食現場」，令不少工作人員及跑手看傻眼。

組委會嘆年年如是：根本沒法制止

針對這股失控場面，賽事組委會工作人員回應陸媒時大吐苦水，直言根本沒法管：「現場秩序根本就沒法管，鍋還沒下來，大家不怕燙著，都趕緊搶。」

工作人員更透露，這並非今年獨有，而是「每年都是這個情況」，即使主辦方增加安保人手也無濟於事，「加再多安保，也管不了大姨」。

事件曝光後引發網友熱議，不少人批評哄搶行為自私失禮，認為「大媽」的瘋狂舉動不僅影響賽事形象，更可能因搶奪高溫食物而導致燙傷意外；亦有網友調侃，煙台的海鮮確實太吸引，連大媽都抵擋不住誘惑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

武漢萬聖節狂歡失控　網約車誤入人海遭掟垃圾放胎氣困4粒鐘│有片

有片｜孩童上海地鐵月台便溺遭乘客斥責　家屬辯稱：這是小孩

文章授權轉載自《香港01》

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

行李超重拒付費！港女大鬧日本機場...遭地勤霸氣撕機票 結局曝光

撒尿牛丸無牛肉！河南爆黑心食安 雞頸泥扮純肉腸、工場污水橫流

違者最高罰1萬！北捷市政府站2出口禁菸 市民讚：終於開始無菸城市

父母駕電動三輪車接女兒放學 遇9級風遭吹墜3公尺坑…母女溺斃父生還

相關新聞

煙台馬拉松6000公斤海鮮補給遭瘋搶！大媽無懼滾水徒手撈

中國大陸山東煙台馬拉松賽後發生離譜一幕。11月1日，賽事為跑手準備逾萬斤現蒸海鮮補給，竟遭大批場外市民及多名大媽持膠袋瘋狂哄搶，甚至連餐桌都被擠塌。賽事組委會工作人員無奈回應，指現場秩序根本管不住，「鍋還沒下來，大家不怕燙著，都趕緊搶」，更直言「加再多安保，也管不了大姨」。

1歲童狂吞26顆「磁吸五子棋」！急送醫照X光 驚見腹部密集白點

家有幼童，就要特別注意家居安全！中國大陸江蘇南通近日發生1宗幼兒吞異物的驚險家居意外。1名1歲多的男童，趁家人不注意時，竟將家中26顆「磁吸五子棋」全數吞下，家人發現棋子離奇消失後，立即果斷地將男童送院。經照X光檢查後，赫然發現男童體內排滿棋子，幸醫護人員及時處理，男童透過藥物順利將棋子全數排出體外。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。