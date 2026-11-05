煙台馬拉松6000公斤海鮮補給遭瘋搶！大媽無懼滾水徒手撈

中國大陸山東煙台馬拉松賽後發生離譜一幕。11月1日，賽事為跑手準備逾萬斤現蒸海鮮補給，竟遭大批場外市民及多名大媽持膠袋瘋狂哄搶，甚至連餐桌都被擠塌。賽事組委會工作人員無奈回應，指現場秩序根本管不住，「鍋還沒下來，大家不怕燙著，都趕緊搶」，更直言「加再多安保，也管不了大姨」。

萬斤扇貝剛出鍋遭秒殺 圍觀市民徒手搶食餐桌被壓塌

據《大河報》及網上流傳的影片，本屆煙台馬拉松在終點品牌區準備了1萬斤扇貝、1500斤黑蛤、1000斤煙台燜子及800升啤酒，主打城市名片。

影片顯示，現場不少圍觀市民及大媽手持膠袋，完全不理會熱水和蒸汽，直接伸手搶奪鍋中的海鮮。現場場面極度混亂，原本的賽事補給站瞬間變成「搶食現場」，令不少工作人員及跑手看傻眼。

組委會嘆年年如是：根本沒法制止

針對這股失控場面，賽事組委會工作人員回應陸媒時大吐苦水，直言根本沒法管：「現場秩序根本就沒法管，鍋還沒下來，大家不怕燙著，都趕緊搶。」

工作人員更透露，這並非今年獨有，而是「每年都是這個情況」，即使主辦方增加安保人手也無濟於事，「加再多安保，也管不了大姨」。

事件曝光後引發網友熱議，不少人批評哄搶行為自私失禮，認為「大媽」的瘋狂舉動不僅影響賽事形象，更可能因搶奪高溫食物而導致燙傷意外；亦有網友調侃，煙台的海鮮確實太吸引，連大媽都抵擋不住誘惑。

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文章授權轉載自《香港01》